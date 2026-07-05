राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण के आरोप में तीन कृषि अधिकारियों को किया निलंबित
आदेश के अनुसार तीन अधिकारियों की निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा.
Published : July 5, 2026 at 8:30 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कृषि विभाग द्वारा तीन कृषि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इन पर भ्रष्ट आचरण, अनैतिक कार्य, जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार, राजकीय कार्यों में अकर्मण्यता और धोखाधड़ी संबंधी गंभीर आरोप हैं. विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षक संदीप कुमार, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक रजनीश कुमार और सहायक कृषि अधिकारी विशाल कुमार को निलंबित किया गया है. इन तीनों अधिकारियों को नए मुख्यालय पर उपस्थिति देने और बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा.
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यालय भारेवाला के कृषि पर्यवेक्षक संदीप कुमार का निलंबन काल में मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, धौलपुर होगा. राववाला के वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक रजनीश कुमार का मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, बाड़मेर और सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) रायसिंहनगर के सहायक कृषि अधिकारी (बगीचा) का मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, बारां होगा.
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नए मुख्यालय पर देंगे उपस्थिति: उन्होंने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13(1) के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है. इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ विरुद्ध विभिन्न प्रकरणों में जांच की कार्रवाई विचाराधीन है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इन तीनों अधिकारियों को नए मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी और पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. यह कार्रवाई लोक सेवा में भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता के प्रति राजस्थान सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है.