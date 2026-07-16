भ्रष्टाचार के आरोप में तीन कृषि अधिकारी निलंबित, ACB के सर्च में गाड़ी में मिले थे 2.63 लाख रुपए

भ्रष्टाचार के आरोप में तीन कृषि अधिकारी निलंबित, ACB के सर्च में गाड़ी में मिले थे 2.63 लाख रुपए
कृषि आयुक्तालय के तीन कृषि अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया मुकदमा, विभागीय जांच शुरू.
Published : July 16, 2026 at 11:01 AM IST
जयपुर : प्रदेश का कृषि विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सुर्खियों में है. पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आकस्मिक तलाशी के दौरान तीन कृषि अधिकारियों की गाड़ी से 2.63 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की थी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अब विभाग ने भी इन तीनों कृषि अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. वहीं, तीनों कृषि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक (शिकायत) विभाग ने आदेश जारी किए हैं. विभाग की संयुक्त सचिव बिंदु करुणाकर ने तीनों कृषि अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया है.
बाड़मेर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ होगा मुख्यालय : इस आदेश में कहा गया है कि कृषि आयुक्तालय के कृषि अधिकारी महेश कुमार मीना, चंदराम गुर्जर और भगवान सहाय यादव के खिलाफ एसीबी ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है. इनके खिलाफ विभागीय जांच भी जारी है. तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में महेश कुमार मीना का मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद बाड़मेर होगा. जबकि चंदराम गुर्जर का मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जैसलमेर और भगवान सहाय यादव का मुख्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद प्रतापगढ़ होगा.
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फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर लौटते समय ली तलाशी : एसीबी की टीम ने इन तीनों अधिकारियों की गाड़ी को पिछले दिनों दिल्ली-जयपुर हाइवे पर शाहपुरा के पास रुकवाकर तलाशी ली थी. उस समय ये भिवाड़ी-कोटपूतली में फैक्ट्रियों का निरीक्षण करके लौट रहे थे. इन अधिकारियों के पास इस दौरान कृषि अधिकारियों के पास 2.63 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी मिली. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट ने गोपनीय सूचना मिलने पर रास्ते में गाड़ी रुकवाई और अधिकारियों की तलाशी ली थी.
कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली की मिली थी शिकायत : एसीबी को सूचना मिली थी कि जयपुर कृषि आयुक्तालय के कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम भिवाड़ी कोटपूतली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खाद और कीटनाशक निर्माण ईकाइयों का निरीक्षण कर रही है. निरीक्षण की कार्रवाई का भय दिखाकर संबंधित औद्योगिक ईकाइयों से अवैध रूप से धनराशि की वसूली की भी शिकायत मिली थी. सूचना के आधार पर एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई के एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर शाहपुरा पुलिया (दिल्ली-जयपुर हाईवे) पर निगरानी रखी गई. इस दौरान संदिग्ध वाहन को रुकवाकर उसमें सवार अधिकारियों और चालक की विधिवत तलाशी ली गई.
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