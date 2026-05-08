धौलपुर: क्रूर हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद, अवैध संबंधों के शक में करंट देकर की थी हत्या
धौलपुर के बाड़ी उपखंड में 9 साल पहले हुए एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
Published : May 8, 2026 at 8:52 PM IST
धौलपुर: जिले के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने वर्ष 2017 के एक हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक युवक की उसके खेत पर निर्मम हत्या कर दी गई थी.
बाड़ी एडीजे न्यायालय के राजकीय अभिभाषक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 27 मई 2017 को खरौली गांव में एक खेत में बने कमरे में गांव निवासी मुनेश पुत्र रामबाबू मीणा का शव चारपाई पर मिला था. शुरुआत में मौत करंट लगने से हुई बताई गई, लेकिन बाद में जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में पाया गया कि मुनेश को ट्रैक्टर के अल्टीमेटर से उसके गुप्तांगों में करंट लगाकर जानबूझकर मार दिया गया था. हत्या का मुख्य कारण अवैध संबंधों का शक था.
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तीन को उम्रकैद की सजा: एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मृतक के चाचा वासुदेव पुत्र सुगन लाल ने हत्या की आशंका जताते हुए सरमथुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने गांव के ही केदार पुत्र बाबू मीणा, छुट्टन पुत्र हरिचरण मीणा और सुआलाल पुत्र विशन लाल मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. बाड़ी न्यायालय के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को धारा 302 (हत्या) और धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई. तीनों आरोपियों को न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.