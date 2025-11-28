ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20 साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 16 जनवरी 2022 को पीड़िता के भाई ने पनियाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 साल की बहन बीती रात करीब 11 बजे से लापता है. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाशा, लेकिन पता नहीं चला. उसने जितेन्द्र व अन्य युवकों पर शक जताया. रिपोर्ट पर पुलिस ने करीब 15 दिन बाद महाराष्ट्र के नासिक से पीड़िता को बरामद किया और जांच के बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त जितेन्द्र और कमलेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने नाबालिग को महाराष्ट्र ले जाकर 15 दिन दुष्कर्म करने वाले पीड़िता के रिश्तेदार को भी 20 साल की सजा सुनाई. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने तीनों अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

पीड़िता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि एक अभियुक्त उसकी ताई की बहन का लड़का है और गांव में ही रहता है. साल 2021 के दिसंबर माह की एक रात वह उसके कमरे में आया और दुष्कर्म किया. इस बारे में किसी को बताने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. कुछ दिन बाद उसके भाई के दोस्त जितेन्द्र ने भी दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया. इसके बाद जितेन्द्र ने उसे धमकी दी कि वह उसके दोस्त से नहीं मिली तो वीडियो वायरल कर देगा. इसके कुछ समय बाद एक रात जितेन्द्र और कमलेश उसे बनेठी ले गए और एक कमरे में बारी-बारी से दुष्कर्म किया, फिर उसे वापस घर छोड़ गए. तीन दिन बाद दोनों ने उसे बनेठी ले जाकर दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने अदालत को बताया कि 13 जनवरी 2022 को पीड़िता ने अपने ताई की बहन के लड़के अभियुक्त को यह बात बताई तो उसने दोनों ने बदला लेने की बात कही. इसके बाद 15 जनवरी की रात वह उसे घर से थोड़ी दूर ले गया और बेहोश कर अपने साथ महाराष्ट्र ले गया, जहां उसे कमरे में करीब 15 दिन रखा और रोजाना कई बार दुष्कर्म किया. बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे ले गए.