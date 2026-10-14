अलवर में जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा
6 आरोपियों ने अजय पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर घायल कर दिया था. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
Published : October 14, 2026 at 8:26 PM IST
अलवर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 रिधिमा शर्मा की अदालत ने अलवर में करीब तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में छह युवकों पर हमला करने का आरोप था. इनमें से तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
सरकारी वकील महेश चंद मीणा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि 7 मार्च, 2023 को मनीष अपने दोस्त अजय के साथ बाइक पर सवार होकर 60 फीट रोड की ओर जा रहा था. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 युवकों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने अचानक अजय पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद मौके से अजय को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान अजय की मौत हो गई.
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एनईबी थाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला : सरकारी वकील महेश चंद मीणा ने बताया कि घटना के बाद एनईबी थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलबाग, सोहिल और अल्ताफ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने आरोपी दिलबाग, सोहिल और अल्ताफ को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मामले के तीन आरोपी अभी फरार हैं.
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उपचार के दौरान हुई थी मौत : सरकारी वकील महेश चंद मीणा ने बताया कि हमले में घायल अजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं पुलिस इस प्रकरण में फरार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.
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