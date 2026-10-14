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अलवर में जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा

एडीजे कोर्ट संख्या 2 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 रिधिमा शर्मा की अदालत ने अलवर में करीब तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में छह युवकों पर हमला करने का आरोप था. इनमें से तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.