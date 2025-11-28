ETV Bharat / state

कानपुर में कोकीन और गांजा बेचने वाले तीन गिरफ्तार; युवाओं को बनाते थे टारगेट

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार अभियान जारी रहेगा.

कानपुर में कोकीन और गांजा बेचने वाले तीन गिरफ्तार.
कानपुर में कोकीन और गांजा बेचने वाले तीन गिरफ्तार. (Photo Credit: Kanpur Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में घूम-घूमकर कोकीन और गांजा बेचने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. चकेरी पुलिस ने तीनों के पास से ड्रग्स बरामद किया है. गिरफ्तारी के बाद तीनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सके.

कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, कि चकेरी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है. मादक पदार्थ की तस्करी की शिकायतों पर क्राइम ब्रांच और चकेरी थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह. (Video Credit: Kanpur Police Media Cell)

टीम ने तीन अभियुक्तों कुनाल गुप्ता (23), अर्जुन सिंह (32) और मनीष (37) को साक्ष्यों के साथ अरेस्ट किया है. तीनों अभियुक्तों के पास से लाखों रुपये का गांजा (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल) और कोकीन बरामद की गई है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार अभियान जारी रहेगा. शहर के कई अन्य थाना क्षेत्रों से भी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे: ज्वाइंट सीपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह लोग स्कूटी से घूमते थे और युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे. उन्हें टीएचसी यानी महंगा गांजा खरीदने के लिए उकसाते थे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में टीएचसी की कीमतें बहुत अधिक होती हैं. इसी तरह से कोकीन भी बरामद की गई है. इनके पास से टीएचसी 100.38 ग्राम और कोकीन 3.45 ग्राम बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने अपना नेटवर्क कहां-कहां फैला रखा था, इसकी जानकारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत; अमर सिंह की ओर दर्ज कराए गए मुकदमे में दोष मुक्त

TAGGED:

THREE ARRESTED IN KANPUR BY POLICE
COCAINE MARIJUANA SELLING KANPUR
KANPUR POLICE ARRESTED THREE PEOPLE
कोकीन गांजा बेचने वाले तीन गिरफ्तार
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.