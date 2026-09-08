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नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा, तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में बाइक चोरी और मोबाइल झपटमारी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार.तीनों का है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

नोएडा में लूट की वारदात करने वाले तीन आरोपी दबोचे गए
नोएडा में लूट की वारदात करने वाले तीन आरोपी दबोचे गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल झपटमारी करने वाले तीन आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया. ये तीनों आरोपी की खास बात ये है कि ये इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की पढ़ाई करने के बाद अपराध की राह पर चल पड़े. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी और स्नेचिंग के 14 मोबाइल फोन, दो चोरी की मोटरसाइकिल, बाइक का लॉक तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला स्क्रू और चाकू बरामद किए हैं. आरोपी पिछले दो साल से चोरी और स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया गोपनीय सूचना पर मंगलवार को तीनों आरोपियों को सेक्टर-28 की सर्विस रोड से गिरफ्तार किया. इनकी पहचान 20 वर्षीय आशु कुमार, 19 वर्षीय मन्नू कुमार और 32 वर्षीय नावेद खान के रूप में हुई है. आशु और मन्नू बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के कनौना गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर में अलग-अलग स्थानों पर रह रहे हैं, वहीं नावेद खान बुलंदशहर के खानपुर कस्बे का निवासी है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने दी मामले पर पूरी जानकारी (ETV Bharat)

तीनों मिलकर चोरी और झपटमारी को देते थे अंजाम: पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तीनों मिलकर चोरी और झपटमारी करते थे. आशु और मन्नू चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर दिल्ली-एनसीआर में राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनते थे. स्नेचिंग के बाद मोबाइल फोन नावेद को सौंप दिए जाते थे. नावेद की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है. वह स्नेचिंग के मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स को बेचकर रकम जुटाता था.

वहीं मन्नू मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता है. चोरी की बाइक और छीने गए मोबाइल बेचने से मिलने वाली रकम को तीनों आपस में बांट लेते थे. आशु कुमार और मन्नू कुमार ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, जबकि नावेद खान हाईस्कूल पास है. कम उम्र में अपराध की दुनिया में शामिल हुए आशु और मन्नू के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. आशु कुमार के खिलाफ नोएडा, दिल्ली और बुलंदशहर में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सेक्टर-20 थाने में चोरी और अवैध हथियार से संबंधित मामले, सेक्टर-24 में स्नेचिंग का मुकदमा और कालिंदी कुंज दिल्ली का मुकदमा शामिल है.

कई शहरों में आरोपियों के खिलाफ मुकादमा दर्ज

इसके अलावा खुर्जा देहात, कोतवाली देहात और सिकंदराबाद, बुलंदशहर में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. मन्नू कुमार के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सेक्टर-20, सेक्टर-24 और कालिंदी कुंज दिल्ली के मामले शामिल हैं. वहीं नावेद खान के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं. इनमें नोएडा के सेक्टर-20 और सेक्टर-24 के मुकदमों के अलावा कालिंदी कुंज दिल्ली का मामला और वर्ष 2017 में खानपुर थाने में दर्ज गंभीर धाराओं का एक मुकदमा भी शामिल है. दोनों बचपन के दोस्त भी हैं.

वारदात के बाद भाग जाते थे आरोपी

वाहन चोरी और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बुलदंशहर भाग जाते थे और करीब एक सप्ताह तक नोएडा नहीं आते थे. वारदात करते समय आरोपी बाइक की नंबर प्लेट हटा देते थे ताकि पुलिस उनको ट्रेस न कर सके. पुलिस ने तीनों के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में नया मुकदमा दर्ज किया गया है. बरामद 14 मोबाइल फोन और अन्य सामान के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनकी ओर से की गई अन्य वारदात और चोरी के सामान की बिक्री से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है. आरोपियों ने अपने कुछ अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं. जिनकी तलाश में पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. बताया जा रहा है कि दबोचे गए आरोपियों ने अबतक 50 से अधिक वारदात कई जिलों में की है.

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