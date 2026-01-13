ETV Bharat / state

सहारनपुर में पुलिस से दबंगई, पकड़े गए तो हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले- अब ऐसी गलती नहीं करेंगे

मामले में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें मुख्य आरोपी राहुल शर्मा और उसके साथी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:42 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 6:02 PM IST

सहारनपुर : थाना जनकपुरी क्षेत्र में डायल 112 कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी. कहा- अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए. पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है. आरोपी जनता रोड पर एक मोहल्ले में शराब पीकर हंगामा करते थे.

स्थानीय लोगों की शिकायत पर डायल 112 मौके पर पहुंची तो तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और हाथापाई करने लगे. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने दबंगई करने वालों का ऐसा हुआ हाल. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है. जिसमें मुख्य आरोपी राहुल शर्मा और उसके साथी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं खुद को दबंग बताने वाला राहुल शर्मा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है. साथ ही भविष्य में इस तरह का गुनाह नहीं करने की कसम खाई.

ASP मनोज यादव ने बताया, दो दिन पहले थाना जनकपुरी इलाके में जनता रोड की एक कॉलोनी के लोगों ने 112 पर शिकायत दर्ज कराई थी. बताया, कुछ शरारती युवक शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं. डायल 112 के कर्मी मौके पर पहुंचे तो युवकों ने दबंगई दिखाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी. नशे में धुत्त युवकों ने गिरेबान तक पकड़ लिया. वहीं किसी ने हाथापाई का वीडियो बनाकर सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया.

ASP मनोज यादव ने कहा कि वीडियो की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की गई है. वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. थाना जनकपुरी पुलिस ने सोमवार को दबिश देकर राहुल शर्मा और उसके दो साथियो को पकड़ा था. तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

Last Updated : January 13, 2026 at 6:02 PM IST

