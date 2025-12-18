ETV Bharat / state

नकली सोना : तीन ठग बूंदी से गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा की राशि बरामद, जानिए चौंकाने वाला खुलासा

बूंदी: धार्मिक आस्था की आड़ में सस्ते सोने का लालच देकर आम लोगों को ठगने वाला गिरोह आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया. मंदिरों में असली सोना दिखाकर भरोसा जीतकर नकली सोना थमाने और फिर मारपीट कर फरार होने वाले शातिर अपराधियों को गुरुवार को पुलिस ने धर दबोचा. इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 3 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की राशि भी बरामद की गई है.

एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सदर थानाधिकारी भंवरसिंह के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने रामनगर कंजर कॉलोनी क्षेत्र से तीन आरोपियों विनोद, मेवाराम और सुकेन्द्र को गिरफ्तार किया है. इनके पास से धोखाधड़ी की रकम तीन लाख रुपए बरामद की गई है.

थानाधिकारी सिंह ने बताया कि 11 नवंबर को डूंगरपुर निवासी फरियादी दीपक भील ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि एक माह पहले चित्तौड़गढ़ के सांवरिया मंदिर में विनोद नामक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद विनोद ने कम कीमत में असली सोना देने का लालच दिया और बूंदी के रामनगर स्थित अपने घर बुलाया. विनोद ने विश्वास जीतने के लिए एक सोने के टुकड़े का सैंपल दिया और कहीं भी जांच कराने को कहा. इसके बदले में उसने पहले ही 15 हजार रुपए ऑनलाइन ले लिए थे. इसके बाद उसने लगातार सस्ते सोने का लालच देकर 75 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम सोना देने का वादा किया.