नकली सोना : तीन ठग बूंदी से गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा की राशि बरामद, जानिए चौंकाने वाला खुलासा
गिरफ्तार आरोपी धार्मिकस्थलों पर जाकर लोगों को सस्ते सोने का लालच देते, फिर बूंदी बुलाकर नकली सोना थमाते और मारपीट कर फरार हो जाते थे.
Published : December 18, 2025 at 4:42 PM IST
बूंदी: धार्मिक आस्था की आड़ में सस्ते सोने का लालच देकर आम लोगों को ठगने वाला गिरोह आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया. मंदिरों में असली सोना दिखाकर भरोसा जीतकर नकली सोना थमाने और फिर मारपीट कर फरार होने वाले शातिर अपराधियों को गुरुवार को पुलिस ने धर दबोचा. इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 3 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की राशि भी बरामद की गई है.
एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सदर थानाधिकारी भंवरसिंह के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने रामनगर कंजर कॉलोनी क्षेत्र से तीन आरोपियों विनोद, मेवाराम और सुकेन्द्र को गिरफ्तार किया है. इनके पास से धोखाधड़ी की रकम तीन लाख रुपए बरामद की गई है.
पढ़ें: सस्ते होटल का सपना, महंगी ठगी: सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एडवांस लेते थे रुपए, 5 साइबर ठग गिरफ्तार
थानाधिकारी सिंह ने बताया कि 11 नवंबर को डूंगरपुर निवासी फरियादी दीपक भील ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि एक माह पहले चित्तौड़गढ़ के सांवरिया मंदिर में विनोद नामक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद विनोद ने कम कीमत में असली सोना देने का लालच दिया और बूंदी के रामनगर स्थित अपने घर बुलाया. विनोद ने विश्वास जीतने के लिए एक सोने के टुकड़े का सैंपल दिया और कहीं भी जांच कराने को कहा. इसके बदले में उसने पहले ही 15 हजार रुपए ऑनलाइन ले लिए थे. इसके बाद उसने लगातार सस्ते सोने का लालच देकर 75 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम सोना देने का वादा किया.
यह भी पढ़ें: बांसवाड़ा में 30 किलो सोने की धोखाधड़ी के मामले में 4 गिरफ्तार, 17 किलो सोना जब्त
11 नवंबर को फरियादी अपने तीन दोस्तों के साथ बूंदी पहुंचा. आरोपी विनोद एक अन्य व्यक्ति के साथ उसे अपने घर ले गया. वहां 100 ग्राम सोने का बिस्किट दिखाकर जांच करवाई गई और 5 लाख रुपए की मांग की गई. तय हुआ कि 2.50 लाख रुपए बाद में दिए जाएंगे. इसी दौरान अचानक 8-10 लोग लाठी-डंडों के साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो में पहुंचे और फरियादी व उसके साथियों के साथ मारपीट की. जान बचाकर फरियादी वहां से भागा और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई.
गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं आरोपी: थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं. ये धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को सस्ते सोने का लालच देते, फिर बूंदी बुलाकर नकली सोना थमाते और मारपीट कर फरार हो जाते थे. पूर्व में भी ये लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, मारपीट और अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में चालानशुदा रहे हैं.