Anupgarh Crime : 50 लाख की रंगदारी का पर्दाफाश, धमकाकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

कपड़ा व्यापारी को धमकाने के मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी घड़साना में हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं.

extortion racket busted in Anupgarh
गिरफ्तार आरोपियों को ले जाती पुलिस (ETV Bharat Anupgarh)
Published : February 20, 2026 at 8:07 PM IST

अनूपगढ़: शहर के एक कपड़ा व्यापारी से कार्तिक जाखड़ बनकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गत 12 फरवरी को व्यापारी के बेटे को व्हाट्सएप कॉल कर पहली बार रंगदारी मांगी गई थी. रिस्पांस नहीं मिलने पर अगले दिन स्वयं व्यापारी से दोबारा 50 लाख की मांग की गई. डरे-सहमे व्यापारी ने 17 फरवरी को मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के बाद घड़साना निवासी तीन आरोपियों को दबोच लिया. मास्टरमाइंड महकदीप सिंह पर पूर्व में हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने घड़साना निवासी तीन आरोपियों महकदीप सिंह, अमरीक सिंह और जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस रंगदारी मामले में महकदीप सिंह मास्टरमाइंड है. एसएचओ ने बताया कि महकदीप सिंह और अमरीक सिंह सगे भाई हैं, जबकि तीसरा आरोपी जगदीप सिंह उनका फुफेरा भाई है. महकदीप सिंह पर पूर्व में हत्या, अवैध हथियार और फायरिंग जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं.

थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ (ETV Bharat Anupgarh)

आरोपियों ने दो बार मांगी थी रंगदारी: एसएचओ जांगिड़ ने बताया कि 12 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे महकदीप सिंह (22) पुत्र सेवक सिंह, निवासी धक्का बस्ती घड़साना ने अनूपगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे को WhatsApp से वर्चुअल कॉल की. महकदीप सिंह ने व्यापारी के बेटे से कहा कि वह कार्तिक जाखड़ बोल रहा है. उसे 50 लाख रुपए चाहिए. रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं रहेगा. व्यापारी परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अगले दिन शाम करीब 6:30 बजे महकदीप ने स्वयं कपड़ा व्यापारी को WhatsApp से वर्चुअल कॉल कर 50 लाख रुपए की मांग दोहराई.

पांच दिन बाद दर्ज करवाया मामला: लगातार दो बार रंगदारी मांगे जाने से कपड़ा व्यापारी भयभीत हो गया. इसी कारण उसने 17 फरवरी 2026 को जाकर अनूपगढ़ पुलिस थाने में रंगदारी की शिकायत दर्ज करवाई. एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसआई लालचंद शर्मा, कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, हिमांशु, पवन कुमार, सतनाम सिंह, रामकुमार, साइबर सेल से एएसआई गुरतेज सिंह, हैड कांस्टेबल योगेश कुमार और पवन लिम्बा को शामिल करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया.

आरोपियों को किया गिरफ्तार: एसएचओ ने बताया कि विशेष टीम ने मामले में तकनीकी अनुसंधान शुरू किया और मुखबिरों को भी सक्रिय किया. तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपी महकदीप सिंह, अमरीक सिंह (26) पुत्र सेवक सिंह निवासी धक्का बस्ती घड़साना और जगदीप सिंह उर्फ प्रदीप सिंह (24) पुत्र लालसिंह निवासी धक्का बस्ती घड़साना को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की गिरफ्तारी में घड़साना थानाधिकारी देवीलाल का विशेष सहयोग रहा.

व्यापारी की निकाली गई थी डिटेल: एसएचओ ने बताया कि इस रंगदारी मामले में महकदीप सिंह मास्टरमाइंड है. आरोपी अमरीक सिंह ने अनूपगढ़ के कपड़ा व्यापारी की पूरी जानकारी जुटाकर महकदीप सिंह को दी थी. अमरीक सिंह ने महकदीप को बताया था कि यह कपड़ा व्यापारी बहुत डरपोक है और रंगदारी का दबाव बनाने से आसानी से पैसे दे देगा. वहीं, तीसरे आरोपी जगदीप सिंह की सहायता से महकदीप सिंह ने कपड़ा व्यापारी को व्हाट्सएप वर्चुअल कॉल की थी.

दर्ज हैं हत्या जैसे गंभीर मामले: एसएचओ ने बताया कि महकदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में घड़साना में हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तीन मामले, हनुमानगढ़ में हत्या के प्रयास और फायरिंग का एक मामला तथा हरियाणा के करनाल में आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज है. आरोपी अमरीक सिंह के खिलाफ भी पूर्व में मारपीट का मामला दर्ज है. पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और उनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है.

