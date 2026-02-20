ETV Bharat / state

Anupgarh Crime : 50 लाख की रंगदारी का पर्दाफाश, धमकाकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों को ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़: शहर के एक कपड़ा व्यापारी से कार्तिक जाखड़ बनकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गत 12 फरवरी को व्यापारी के बेटे को व्हाट्सएप कॉल कर पहली बार रंगदारी मांगी गई थी. रिस्पांस नहीं मिलने पर अगले दिन स्वयं व्यापारी से दोबारा 50 लाख की मांग की गई. डरे-सहमे व्यापारी ने 17 फरवरी को मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के बाद घड़साना निवासी तीन आरोपियों को दबोच लिया. मास्टरमाइंड महकदीप सिंह पर पूर्व में हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने घड़साना निवासी तीन आरोपियों महकदीप सिंह, अमरीक सिंह और जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस रंगदारी मामले में महकदीप सिंह मास्टरमाइंड है. एसएचओ ने बताया कि महकदीप सिंह और अमरीक सिंह सगे भाई हैं, जबकि तीसरा आरोपी जगदीप सिंह उनका फुफेरा भाई है. महकदीप सिंह पर पूर्व में हत्या, अवैध हथियार और फायरिंग जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं. थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ (ETV Bharat Anupgarh) पढ़ें: रोहित गोदारा गैंग की भाजपा नेता को रंगदारी की धमकी देने के विरोध में कुचामन बंद, रैली निकाली आरोपियों ने दो बार मांगी थी रंगदारी: एसएचओ जांगिड़ ने बताया कि 12 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे महकदीप सिंह (22) पुत्र सेवक सिंह, निवासी धक्का बस्ती घड़साना ने अनूपगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे को WhatsApp से वर्चुअल कॉल की. महकदीप सिंह ने व्यापारी के बेटे से कहा कि वह कार्तिक जाखड़ बोल रहा है. उसे 50 लाख रुपए चाहिए. रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं रहेगा. व्यापारी परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अगले दिन शाम करीब 6:30 बजे महकदीप ने स्वयं कपड़ा व्यापारी को WhatsApp से वर्चुअल कॉल कर 50 लाख रुपए की मांग दोहराई.