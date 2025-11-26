ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर : साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, लाखों की नकदी और चांदी बरामद

पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. चंद्रकुमार बंसल, संदीप और दीपक को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों से 21.10 लाख रुपए नकदी के साथ 21.514 किलो चांदी, 90 चेकबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 सिम कार्ड और बड़ी संख्या में पासबुक एवं फर्जी फर्मों के दस्तावेज मिले हैं. यह संगठित गिरोह हवाला, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो और फर्जी खातों के जरिए बड़े पैमाने पर लेनदेन कर रहा था.

श्रीगंगानगर: जिले में पुलिस ने साइबर फ्रॉड और हवाला नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने जवाहरनगर थाना क्षेत्र में दो कारों से तीन युवकों को पकड़ा. इनसे भारी मात्रा में नकदी, चांदी और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए.

मुख्य आरोपी भी धरा गया: पुलिस अधीक्षक दुहन ने बताया कि मुख्य आरोपी चंद्रकुमार पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट करता था, जबकि साथी संदीप और दीपक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें खरीद लेते थे. पहले एक खाता लगभग 10,000 रुपए में खरीदा जाता था, लेकिन हाल में आरोपियों ने कीमत बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति खाता कर दी थी. खाते की पासबुक, चेकबुक और एटीएम अपने पास रखकर गिरोह साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क में दुरुपयोग करता था.

फर्जी कंपनियों की बिल बुक: एसपी ने बताया कि फर्जी कंपनियों की बिल-बुक और मुहरों का उपयोग संदिग्ध लेनदेन को वैध दिखाने में किया जाता था. बरामद सामग्री और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. दुहन ने कहा, इस संगठित नेटवर्क की जड़ें बाहर तक फैली हो सकती हैं. आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है. पूरे मॉड्यूल और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों का पता लगा रहे हैं.