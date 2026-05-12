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कानपुर: डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार, आठ राज्यों तक फैला था नेटवर्क

आरोपी फर्जी संस्था के नाम पर बैंक खाते खुलवा रखे थे, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों से ठगी के रकम ट्रांसफर करते थे.

करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार
करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
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कानपुर: पनकी क्षेत्र में पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जो आम लोगों को डरा-धमकाकर उनके जीवन भर की कमाई लूट रहा था. इस पूरे मामले में पुलिस ने एक हलवाई समेत दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी संस्था के नाम पर बैंक खाते खुलवा रखे थे. इन खातों का उपयोग देश के अलग-अलग राज्यों से ठगी गई रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.

डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी (VIDEO Credit; ETV Bharat)


घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पोर्टल पर एक बैंक खाते को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज मिल रही थीं. जब पुलिस ने समन्वय पोर्टल के माध्यम से जांच शुरू की, तो एक संदिग्ध खाते में सवा तीन करोड़ रुपये का भारी-भरकम ट्रांजेक्शन मिला. डीसीपी के अनुसार, जांच में यह पता चला है कि पकड़े गए आरोपी जगदीश गुप्ता और रोहित भसीन मिलकर इस खाते को चलाते थे. पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह अब तक करीब 10 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड कर चुका है और इनके तार सीधे तौर पर नोएडा के कुछ बैंक मैनेजरों से जुड़े हुए थे.


पुलिस की पूछताछ और जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जगदीश गुप्ता, जो पेशे से हलवाई है, उसने बाला जी फाउंडेशन नाम की एक फर्जी संस्था बनाई थी. डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि ठग खुद को सीबीआई या सीआईडी का अफसर बताकर लोगों को कॉल करता था और उन्हें केस में फंसाने की धमकी देकर घंटों डिजिटल अरेस्ट करके रखता था. इसके बाद डर के साये में जी रहे पीड़ितों से मोटी रकम इसी फर्जी फाउंडेशन के खाते में मंगवाई जाती थी. पकड़े गए जगदीश ने स्वीकार किया कि उसके खाते में डोनेशन के नाम पर ठगी का पैसा डलवाया जा रहा था.

डीसीपी ने बताया कि इस गिरोह की पहुंच बैंक के भीतर तक थी. रोहित भसीन नाम का आरोपी नोएडा के सेक्टर अल्फा वन स्थित आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों से साठ-गांठ रखता था. बैंक के ब्रांच मैनेजर धीरज सिंह और असिस्टेंट मैनेजर मुकुल वर्मा जैसे कर्मचारी न केवल फर्जी खाते खोलते थे, बल्कि धोखाधड़ी के पैसों के लिए लेनदेन की सीमा भी बढ़वा देते थे. पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इन बैंक कर्मियों को गुजरात पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब कानपुर पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है.

जांच में यह भी पाया गया कि यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है. इनके पास से 16 मोबाइल नंबर मिले हैं और हर नंबर पर देश के विभिन्न राज्यों से कई शिकायतें दर्ज हैं. इन्होंने आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ रही है ताकि इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के साइबर फ्रॉड में शामिल अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके.

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