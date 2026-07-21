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रिश्ते तार-तार: भाई ही निकला भाई का कातिल, चंद जमीन के टुकड़े के लिए की थी बेरहमी से हत्या, तीनों आरोपी गिरफ्तार

रिश्ते तार-तार: भाई ही निकला भाई का कातिल, चंद जमीन के टुकड़े के लिए की थी बेरहमी से हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए रामकरन हत्याकांड मामले में पुलिस ने मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. महज जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई ने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और टूटी हुई हॉकी भी बरामद कर ली है.

दरअसल, मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव का है, जहां बीते सोमवार की सुबह गांव के बाहर रामकरन का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम जांच में जुटी थी. पुलिस के मुताबिक, आपसी रंजिश और विवाद के चलते सगे भाई ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भद्दौर निवासी रामकरन की हत्या में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और टूटी हांकी भी बरामद कर ली गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गया प्रसाद चौहान पुत्र राम नरेश चौहान, दीपक चौहान पुत्र गया प्रसाद, विरई उर्फ तेजवीर सरोज पुत्र जगुनाथ निवासी ग्राम भद्दौर, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के रूप में हुई.