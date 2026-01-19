ETV Bharat / state

हरियाणा के सिरसा में हनी ट्रैप, महिला समेत 3 गिरफ्तार, कपड़े उतरवाकर वीडियो बनवाया, फिर की जबरन वसूली

हनीट्रैप के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

सिरसाः हनी ट्रैप करने के मामले में सिरसा पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और गैरकानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है. सभी आरोपियों को सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की गई है. पूरा मामला हनीट्रैप के मामले में फंसाकर ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा है. पूछताछ के बाद केस से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. 9 नवंबर को पीड़ित ने की थी शिकायतः इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि "बीते 9 नवंबर 2025 को सिरसा के महावीर कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि करीब 11 बजे उसके मोबाइल फोन पर पूजा नाम की एक महिला की कॉल आया. उसने कहा कि आपके परिचित राजेश कुमार पुत्र कुलदीप निवासी डाटा जिला हिसार मेरे पास आए हुए हैं, उसको आपसे मिलना है. आप सुर्खाब चौक पर आ जाइए." पुलिस की जुबानी पीड़ित की कहानीः आगे उन्होंने बताया कि "कुछ समय बाद पीड़ित व्यक्ति ने सुर्खाब चौक पर पहुंचकर फोन किया तो महिला ने बताया कि हम ऑटो मार्केट में खड़े हैं. पीड़ित व्यक्ति ने ऑटो मार्केट में पहुंचकर कहा कि राजेश कुमार कहां है तो महिला उसके स्कूटर पर बैठ गई और कहा कि पास के मकान में हैं. पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उक्त महिला उसे एक अनजान घर पर ले गई जहां पहले से ही एक महिला मौजूद थी. दूसरी महिला सहित मुझे कमरे में बैठा दिया, फिर पीड़ित व्यक्ति ने पूछा कि राजेश कुमार कहां है तो महिला ने कहा कि हम दोनों पहले मस्ती कर लेते हैं. थोड़ी देर में राजेश आ जाएगा."