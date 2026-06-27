भरतपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: तंत्र-मंत्र के शक में रिश्तेदार ने रची हत्या की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस जांच में हत्या के पीछे चौंकाने वाला कारण सामने आया.
Published : June 27, 2026 at 7:24 PM IST
भरतपुर: तीन दिन पहले शहर के सेवर थाना क्षेत्र के सेक्टर-13 में खाली प्लॉट के पास मिले बुजुर्ग के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया. इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर के पीछे कोई पुरानी रंजिश या संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि तंत्र-मंत्र का अंधविश्वास निकला. मृतक पर अपने बेटे पर तंत्र विद्या करने का शक होने के चलते उसके ही साढ़ू के बेटे ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गहन पूछताछ के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धर्मेंद्र यादव और वृत्ताधिकारी ग्रामीण कन्हैयालाल के सुपरविजन में सेवर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया.
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प्लॉट में मिला था शव: थानाधिकारी सेवर को 24 जून को पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि सेक्टर-13 स्थित खाली प्लॉट में नाले के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई है. मृतक की पहचान लालबाग बयाना निवासी 65 वर्षीय कालीचरण पुत्र छोटेलाल के रूप में हुई. मृतक के नाती यश गोयल की रिपोर्ट पर सेवर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 61(2) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
तंत्र मंत्र के शक में हत्या: एसपी राजेश मीणा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की. साथ ही सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया. जांच में हत्या के पीछे चौंकाने वाला कारण सामने आया.
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बेटा बीमार हुआ तो शक बढ़ा: जांच में सामने आया कि मृतक कालीचरण तंत्र विद्या करता था. उसने पूर्व में अपने साढ़ू के परिवार के कुछ लोगों का तंत्र विद्या से इलाज भी किया था. इसी बीच आरोपी राजकुमार उर्फ राजू का बेटा सत्यम गंभीर रूप से बीमार रहने लगा. डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद बीमारी का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया. इससे राजकुमार को शक हो गया कि उसके बेटे की बीमारी के पीछे कालीचरण का तंत्र-मंत्र है. उसने ही उसके बेटे पर कुछ कर दिया है. इसी अंधविश्वास और शक के चलते राजकुमार ने अपने साले कृष्ण और उसके दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर कालीचरण की हत्या की साजिश रची.
प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया, फिर मारी गोली: पुलिस जांच में सामने आया कि 24 जून को राजकुमार ने कालीचरण को सेक्टर-13 में प्लॉट दिखाने का बहाना बनाकर बुलाया. योजना के मुताबिक वह कालीचरण को अपने साथ लेकर पहुंचा. वहां पहले से मौजूद अपने साले कृष्ण तथा उसके दोस्त वीरेंद्र सिंह के पास छोड़ दिया. इसके बाद कृष्ण और वीरेंद्र ने कालीचरण पर गोली चलाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.
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तीन आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें भरतपुर निवासी राजकुमार उर्फ राजू (52) पुत्र जगदीश प्रसाद, उत्तर प्रदेश के मथुरा , जावरा निवासी कृष्ण (50) पुत्र तुलसीराम और वीरेंद्र सिंह (42) पुत्र पदम सिंह जाट शामिल हैं. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राजकुमार ने अपने बेटे पर तंत्र-मंत्र किए जाने के शक में अपने साले कृष्ण और उसके दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. तीनों से अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ जारी है.
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