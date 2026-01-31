चित्तौड़गढ़: व्यवसायी की आंखों में मिर्ची डाल लूटे दो लाख, तीन आरोपी गिरफ्तार, इनमें एक पड़ोसी
पुलिस को आशंका है, पीड़ित की दुकान के पास रहने वाले एक आरोपी की सूचना पर ही लूट की साजिश रची गई.
Published : January 31, 2026 at 6:05 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गत दिनों व्यवसायी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर दो लाख रुपए नकदी लूट की वारदात का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें एक आरोपी व्यवसायी की दुकान का पड़ोसी है. पुलिस को आशंका है कि इसी की सूचना के आधार पर आरोपियों ने लूट की साजिश रची. पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली थाने में 24 जनवरी की रात प्रार्थी महेश नगर निवासी गिरिराज बजाज ने रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि प्रार्थी के ताऊ ऊपरलापाड़ा निवासी ओमप्रकाश बजाज रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. उनके पास बैग में दो लाख रुपए नकद थे. ओमप्रकाश गोल प्याऊ चौराहे से घर के बाहर पहुंचे थे कि बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर नकदी भरा बैग छीन लिया व फरार हो गए.
एसपी त्रिपाठी ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व चित्तौड़गढ़ डिप्टी बृजेश सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई. टीम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. ह्यूमन इंटलिजेंस का उपयोग करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के हिंदू छिपा मोहल्ला निवासी सुनील कुमावत, भैरूसिंहजी का खेड़ा गांव निवासी पुष्कर भील एवं सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी निवासी दीपक सिंह को डिटेन कर पूछताछ की. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात कबूल ली. पुलिस ने सुनील, दीपक एवं पुष्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है. पुलिस टीम में कोतवाली सीआई तुलसीराम, एसआई श्यामलाल, एएसआई नवरंगलाल, कांस्टेबल सुनील कुमार, राजेश कुमार, हरिराम व राजकुमार शामिल थे.
नकदी के बारे में पूछताछ: एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली. नकदी के संबंध में पूछताछ जारी है. आरोपी सुनील का मकान पीड़ित व्यवसायी की दुकान से करीब 200 मीटर दूर ही है. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि इसी ने लूट की साजिश रची होगी.