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पटियाला हाउस कोर्ट: संसद सुरक्षा चूक के तीन आरोपियों ने जेल में हमले का अंदेशा जताया

सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों ने जेल में अपने ऊपर हमले का अंदेशा जताते हुए दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की.

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संसद सुरक्षा चूक का मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 7:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज संसद सुरक्षा में चूक के मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

दूसरे आरोपियों से हमले का आशंका

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के तीन आरोपियों ने जेल में अपने ऊपर हमले का अंदेशा जताते हुए दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की, आरोपियों मनोरंजन डी और ललित झा जेल नंबर 8 में बंद हैं जबकि सागर शर्मा जेल नंबर 1 में बंद है. तीनों आरोपियों ने कहा कि उन्हें विचाराधीन कैदियों से हमले का खतरा है. ऐसे में उन्हें जेल नंबर 4 में शिफ्ट किया जाए.

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पटियाला हाउस कोर्ट (ETV BHARAT)

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये जेल प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए इन अर्जियों पर जेल प्रशासन को फैसला करने का आदेश जारी किया जाए. उसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की अर्जियों पर संबंधित जेल प्रशासन से कानून के मुताबिक उचित फैसला लेने को कहा.

आरोपियों के वकील ने जताई थी आपत्ति

बता दें कि 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है. अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

दो आरोपियों को बीते साल मिल चुकी है जमानत

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की, कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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