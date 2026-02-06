ETV Bharat / state

खटीमा तुषार हत्याकांड में बड़ी सफलता, दो महीने बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, पढ़िये पूरा मामला

खटीमा तुषार हत्याकांड में बड़ी सफलता ( ETV Bharat )

खटीमा: 12 दिसंबर 2025 को रोडवेज बस स्टेशन में हुए तुषार हत्याकांड के तीन अन्य फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में खटीमा कोतवाली पुलिस में सफलता प्राप्त की है. इससे पहले हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम को खटीमा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. तीन अन्य अभियुक्तों को 15 दिसंबर 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. पुलिस तहरीर में दर्ज अन्य तीन फरार अभियुक्तों को 5 फरवरी 2026 को गिरफ्तार करने में खटीमा कोतवाली पुलिस सफल हुई. सभी को जेल भेज दिया गया है. खटीमा बस स्टेशन में 12 दिसंबर की देर रात्रि दो गुटों में हुई मारपीट चाकूबाजी में स्थानीय युवा तुषार शर्मा की चाकू लगने से मौत हो गई थी. हत्याकांड में खटीमा कोतवाली पुलिस हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे तीन अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इससे पहले तुषार हत्याकांड में खटीमा पुलिस ने तुषार शर्मा के पिता मनोज शर्मा की तहरीर पर हत्याकांड में शामिल हाशिम,गुफरान,समीर,पप्पू चाय वाला,शहबाज,एवं पप्पू चाय वाले के मझले बेटे के खिलाफ बीएन एस की धारा 103(1)/109(1)/351(2)/352/115(2)3(5)61(2) की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था.