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रामपुर गोलीकांड: तीन आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस

रामपुर गोलीकांड के तीन आरोपी ने किया सरेंडर ( Etv Bharat )

पलामूः जिले के चर्चित रामपुर गोलीकांड के तीन आरोपियों ने पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. तीनों आरोपियों को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी. पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में रामपुर के रहने वाले सकेंद्र चौधरी की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पूरे मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी

गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने कुछ दिनों पहले ही पलामू कोर्ट में सरेंडर किया था. जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पलामू पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी क्रम में कांड के नामजद आरोपी बादल सिंह, चंदन सिंह और जयराम सिंह ने सरेंडर कर दिया.

'रामपुर में 23 मई को जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके तीन आरोपियों ने सरेंडर किया है, पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.'- लालजी, चैनपुर थाना प्रभारी.

मामले के लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ था