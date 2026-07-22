रामपुर गोलीकांड: तीन आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस
23 मई को पलामू के रामपुर में जमीन विवाद में फायरिंग हुई थी. इस घटना के तीन आरोपियों ने पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
Published : July 22, 2026 at 4:51 PM IST
पलामूः जिले के चर्चित रामपुर गोलीकांड के तीन आरोपियों ने पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. तीनों आरोपियों को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी. पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में रामपुर के रहने वाले सकेंद्र चौधरी की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पूरे मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.
पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी
गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने कुछ दिनों पहले ही पलामू कोर्ट में सरेंडर किया था. जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पलामू पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी क्रम में कांड के नामजद आरोपी बादल सिंह, चंदन सिंह और जयराम सिंह ने सरेंडर कर दिया.
'रामपुर में 23 मई को जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके तीन आरोपियों ने सरेंडर किया है, पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.'- लालजी, चैनपुर थाना प्रभारी.
मामले के लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ था
दरअसल रामपुर गोलीकांड को लेकर पलामू में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आंदोलन भी हुआ था. दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे. इसके चलते धरना प्रदर्शन भी हुआ था.
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