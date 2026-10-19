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जुलाना में कृष्ण हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, NH पर पुल से कूदा एक आरोपी, पैर चोटिल

कृष्ण उर्फ डैनी हत्याकांड 3 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

जींदः जुलाना में युवक कृष्ण उर्फ डैनी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एवीटी स्टाफ जींद और जुलाना थाना पुलिस ने तीन आरोपितों को काबू किया है. पुलिस ने नेशनल हाईवे पर गांव करसोला के पास पुल पर घेराबंदी कर कार सवार आरोपितों को पकड़ा. पुलिस को देखकर एक आरोपित अंगद ने गिरफ्त से बचने के लिए पुल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई. घायल आरोपित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल जींद में भर्ती करवाया गया है. पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है.

गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आरोपीः सोमवार को डीएसपी ऋषभ सौढी ने पत्रकारों को बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव करेला निवासी और फिलहाल जुलाना में रह रहे कृष्ण (22) की हत्या के मामले में वांछित आरोपित अंगद अपने साथियों के साथ जींद-रोहतक हाईवे से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर एवीटी स्टाफ जींद और जुलाना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव करसोला के पास हाईवे पुल पर कार को घेर लिया. पुलिस को देखकर अंगद ने कार से उतरकर पुल से नीचे छलांग लगा दी. इससे वह घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने मौके पर ही काबू कर लिया."