जुलाना में कृष्ण हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, NH पर पुल से कूदा एक आरोपी, पैर चोटिल
कृष्ण हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस से बचने के चक्कर में हाईवे से कूदा. पैर में चोट.
Published : October 19, 2026 at 5:26 PM IST
जींदः जुलाना में युवक कृष्ण उर्फ डैनी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एवीटी स्टाफ जींद और जुलाना थाना पुलिस ने तीन आरोपितों को काबू किया है. पुलिस ने नेशनल हाईवे पर गांव करसोला के पास पुल पर घेराबंदी कर कार सवार आरोपितों को पकड़ा. पुलिस को देखकर एक आरोपित अंगद ने गिरफ्त से बचने के लिए पुल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई. घायल आरोपित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल जींद में भर्ती करवाया गया है. पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है.
गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आरोपीः सोमवार को डीएसपी ऋषभ सौढी ने पत्रकारों को बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव करेला निवासी और फिलहाल जुलाना में रह रहे कृष्ण (22) की हत्या के मामले में वांछित आरोपित अंगद अपने साथियों के साथ जींद-रोहतक हाईवे से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर एवीटी स्टाफ जींद और जुलाना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव करसोला के पास हाईवे पुल पर कार को घेर लिया. पुलिस को देखकर अंगद ने कार से उतरकर पुल से नीचे छलांग लगा दी. इससे वह घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने मौके पर ही काबू कर लिया."
घायल अंगद नागरिक अस्पताल में भर्तीः डीएसपी ऋषभ सौढी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गांव ब्राह्मणवास निवासी वासुदेव उर्फ अंगद, गांव रामराये निवासी लोकेन्द्र उर्फ मराठा और गांव लिजवाना खुर्द निवासी आशीष उर्फ भोला के रूप में हुई है. वासुदेव उर्फ अंगद के खिलाफ पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं. लोकेन्द्र उर्फ मराठा के खिलाफ भी पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आशीष उर्फ भोला के खिलाफ एक मुकदमा पहले से दर्ज है. घायल अंगद को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
क्या था मामलाः गांव करेला निवासी और फिलहाल जुलाना में रह रहे पूर्व सैनिक जगदीश का बेटा कृष्ण उर्फ डैनी (22) शुक्रवार देर रात जुलाना में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर लौट रहा था. इसी दौरान पुराने बस स्टैंड के पास कार सवार युवकों ने उसे अपनी गाड़ी के पास बुलाया. आरोप है कि इसके बाद उसे गोली मार दी गई. गंभीर हालत में कृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हत्या के पीछे कुछ दिन पहले आरोपितों के साथ हुई कहासुनी की बात सामने आई थी. पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.