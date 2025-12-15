ETV Bharat / state

बच्चों के झगड़े का बदला लेने घर बुलाए बदमाश, डंडों से तोड़ दी कार

पुलिस की ओर से दस्तयाब किए युवक ( Etv Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में रविवार रात को कार में तोड़-फोड़ करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को डिटेन किया है. खास बात यह है कि झगड़ा दो पड़ोसी बच्चों का था, जिसमें एक ने दूसरे परिवार को सबक सिखाने के लिए चार-पांच युवकों को किराए पर रखा और घर पर हमला करवाया. घर के बाहर खड़ी कार तुड़वा दी. घटना के बाद प्रभावित परिवार की महिला ने थाने में रिपोर्ट दी थी. एसीपी प्रतापनगर रवींद्र बोथरा ने बताया कि प्रियंका नामक महिला ने इस घटना की रिपोर्ट दी है. इसमें उसने बताया कि बच्चों के झगड़े में पड़ोसी ने युवकों को बुलाकर उन्हें धमकाया था. युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की. उनके हाथ में बेसबॉल के डंडे और सरिए थे. उन्होंने उनकी कार को निशाना बनाया और धमकाते हुए पूरी कार तोड़ दी. एसीपी ने बताया कि इस मामले में तीन युवकों- मितांश, रोशन और देवेंद्र को ​डिटेन कर लिया है. अब उनसे पूछताछ की जा रही है. पढ़ें: झुंझुनू: मोटर वर्कशॉप में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 18 कारें खाक