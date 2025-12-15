ETV Bharat / state

बच्चों के झगड़े का बदला लेने घर बुलाए बदमाश, डंडों से तोड़ दी कार

नागौरी गेट इलाके में हाल ही में बदमाशों ने एक के बाद एक 20 कारों के रात में कांच फोड़ दिए थे.

Car vandalized in Jodhpur
पुलिस की ओर से दस्तयाब किए युवक (Etv Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 2:12 PM IST

जोधपुर: शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में रविवार रात को कार में तोड़-फोड़ करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को डिटेन किया है. खास बात यह है कि झगड़ा दो पड़ोसी बच्चों का था, जिसमें एक ने दूसरे परिवार को सबक सिखाने के लिए चार-पांच युवकों को किराए पर रखा और घर पर हमला करवाया. घर के बाहर खड़ी कार तुड़वा दी. घटना के बाद प्रभावित परिवार की महिला ने थाने में रिपोर्ट दी थी.

एसीपी प्रतापनगर रवींद्र बोथरा ने बताया कि प्रियंका नामक महिला ने इस घटना की रिपोर्ट दी है. इसमें उसने बताया कि बच्चों के झगड़े में पड़ोसी ने युवकों को बुलाकर उन्हें धमकाया था. युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की. उनके हाथ में बेसबॉल के डंडे और सरिए थे. उन्होंने उनकी कार को निशाना बनाया और धमकाते हुए पूरी कार तोड़ दी. एसीपी ने बताया कि इस मामले में तीन युवकों- मितांश, रोशन और देवेंद्र को ​डिटेन कर लिया है. अब उनसे पूछताछ की जा रही है.

राहगीर ने बनाया था वीडियो: बोथरा ने बताया कि आधी रात के बाद जब युवक कार को तोड़ रहे थे. इस दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने वीडियो बनाना शुरू किया. इसमें युवक गाड़ी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे. इस दौरान परिवार के लोग चिल्लाते हुए मना कर रहे था, लेकिन युवक नहीं माने. वीडियो में दिख रहा है कि एक बारगी मोपेड सवार उनके नजदीक जाने लगा, तो उसे भी धमका दिया. इस घटना के दो वीडियो तेजी सामने आए हैं.

बदमाशों के हौसले बुलंद: जोधपुर में गली-मोहल्लों में इस तरह की बदमाशी की घटनाएं बढ़ रही हैं. नागौरी गेट इलाके में हाल ही में बदमाशों ने एक के बाद एक 20 कारों के रात में कांच फोड़ दिए थे. इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बदमाश ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

