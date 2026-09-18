गोदामों से सामान चुराने वाले तीन आरोपी पकड़े, यूपी-हरियाणा से वारदात करने जयपुर आते, टुकड़ों में कबाड़ियों को बेचते माल

गोदामों से सामान चुराने वाले तीन आरोपी पकड़े, यूपी-हरियाणा से वारदात करने जयपुर आते, टुकड़ों में कबाड़ियों को बेचते माल
हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक करोड़ रुपए का सामान बरामद किया. लोडिंग टेंपो भी जब्त.
Published : September 18, 2026 at 7:32 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की न्यू लोहामंडी इलाके में गोदामों से महंगा सामान चुराकर कबाड़ियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए हरमाड़ा थाना पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया. ये उत्तर प्रदेश-हरियाणा से आते और वारदात कर वापस निकल जाते. पुलिस ने आरोपियों से करीब एक करोड़ रुपए का चोरी का माल बरामद किया. वारदात में काम में लिया एक ऑटो भी जब्त किया. वारदात के बाद आरोपी चोरी के माल को टुकड़ों में काटकर कबाड़ियों को बेच देते.
माचेड़ा में गोदाम को बनाया निशाना: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि गोदामों में नकबजनी के आरोप में गंगोह (उत्तर प्रदेश) निवासी भूरा, देवबंद (उत्तर प्रदेश) निवासी तसलीम उर्फ कलीम और सिरोही (हरियाणा) निवासी कुलदीप धानका को गिरफ्तार किया है. भूरा और तसलीम के खिलाफ चोरी-नकबजनी के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं. उन्होंने बताया, आरोपियों ने लोहामंडी रोड माचेड़ा, मां हिंगलाज नगर गांधीपथ और करणी विहार के गोदामों में नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया. इनके अलावा भी कई अन्य वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की.
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सीसीटीवी में कैद चोरी: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी किरण ने बताया, 8 सितंबर को दिलीप सिंह ने हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उसने रिपोर्ट में बताया कि बीआरएन रोड लाइंस के गोदाम से 7-8 नए गियर, इलेक्ट्रिक सामान, मोटर, वायर और अन्य छोटा-मोटा सामान चोरी हो गया. इसकी कीमत लाखों रुपए में है. यह घटना गोदाम के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई. इसमें 3-4 बदमाश गोदाम का गेट तोड़कर बड़े टेंपो में सामान भरकर ले जाते दिख रहे हैं.
गांधीपथ पर गोदाम से ले गए कॉपर वायर: इसी प्रकार, 16 सितंबर को जसराज शर्मा ने करणी विहार थाने में गोदाम में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके हिंगलाज नगर, गांधीपथ स्थित गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने पर पता चला की तीन-चार लोग पिकअप लेकर आए और सात हजार मीटर कॉपर केबल चुराकर ले गए. करणी विहार थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
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टीम ने पारंपरिक तरीके से की पड़ताल: उन्होंने बताया कि इन वारदातों का खुलासा करने के लिए हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में टीम बनाई. टीम ने मौका मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की. उन्होंने कॉलोनी के संदिग्ध लोगों और चालानशुदा बदमाशों से भी पूछताछ की. पारंपरिक पुलिसिंग और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने भूरा, कुलदीप और तसलीम को संदिग्ध मानकर पूछताछ की. ये तीनों जयपुर में किराए पर कमरा लेकर रहते, लेकिन ज्यादातर समय कमरों से गायब रहते. उन्हें गिरफ्तार किया गया. घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश जारी है.
दिन में रैकी कर रात को वारदात: पड़ताल में सामने आया कि तीनों आदतन अपराधी हैं, जो दिन में कॉलोनियों, गोदामों और दुकानों में रैकी करते. वे देखते कि किस दुकान और गोदाम में महंगा सामान है. दिन में रैकी के दौरान दुकानों और गोदामों का रूट तैयार करते और रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते. ये ताला तोड़कर गेट खोलते और टेंपो भीतर ले जाकर गेट बंद कर लेते ताकि किसी को शक नहीं हो. टेंपो में गाड़ियों के कीमती पार्ट्स, गियर, शेल्फ, अल्टीनेटर, वायबेट्रर मोटर, एसी कम्प्रेसर, पानी की मोटर, कंप्यूटर और कॉपर केबल जैसे महंगे सामान ले जाते.
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कई और वारदात का खुलासा होने की संभावना: आरोपी सीसीटीवी कैमरों से बचने को मुख्य मार्गों से निकलने के बजाए भीतरी गलियों से आते-जाते. जिस रूट से आते उससे वापस जाने के बजाए दूसरे रूट का इस्तेमाल करते. ताकि किसी को शक नहीं हो. आरोपी चुराए गए सामान को कम दाम में कबाड़ियों को बेच देते. चोरी का सामान बेचकर मिलने वाली रकम को मौज-मस्ती और नशे में खर्च करते. आरोपियों से पूछताछ में जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में गोदामों से चोरी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.
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