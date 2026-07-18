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तेल का 'काला खेल': दो महीने में 4 FIR, 4 गिरफ्तार, जानिए कैसे काम करता है पेट्रोल-डीजल चोरी का सिंडिकेट

तेल का 'काला खेल': दो महीने में 4 FIR, 4 गिरफ्तार, जानिए कैसे काम करता है पेट्रोल-डीजल चोरी का सिंडिकेट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं. समय-समय पर इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है, इसके बावजूद यह धंधा पूरी तरह बंद नहीं हो पाया. अब एक बार फिर लखनऊ पुलिस ने ऐसे गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में चोरी के तरीके, सप्लाई चेन और पूरे सिंडिकेट को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं. अब पुलिस इस नेटवर्क की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. तेल का 'काला खेल': दो महीने में 4 FIR, 4 गिरफ्तार, जानिए कैसे काम करता है पेट्रोल-डीजल चोरी का सिंडिकेट (Video Credit; ETV Bharat) डीसीपी किरण यादव ने बताया कि पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल पंप तक जाने वाले टैंकर सबसे आसान निशाना होते हैं. आरोपी पहले से तय जगह या सूनसान इलाके में टैंकर रोकते हैं. इसके बाद पाइप, मोटर या दूसरे उपकरणों की मदद से टैंकर से कुछ मात्रा में पेट्रोल या डीजल निकाल लिया जाता है. कई मामलों में टैंकर के लॉक और सील से भी इस तरह छेड़छाड़ की जाती है कि पहली नजर में किसी को चोरी का पता नहीं चलता है. कुछ मामलों में अवैध तरीके से पाइपलाइन से भी ईंधन निकालने की कोशिश की जाती है. पुलिस और तेल कंपनियां समय-समय पर ऐसे मामलों का खुलासा करती रही हैं. लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि राजधानी में पेट्रोल और डीजल चोरी के कई मामले सामने आए हैं. अपराधी बेहद शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम देते हैं. कई बार पाइप की मदद से टैंकर से तेल निकाल लिया जाता है और उसकी जगह सस्ती कीमत का ज्वलनशील पदार्थ मिलाकर मात्रा पूरी कर दी जाती है, ताकि किसी को चोरी का पता न चले. सप्लाई विभाग लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए है और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है. पिछले दो महीनों में ईंधन चोरी और उससे जुड़े मामलों में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. विभाग का प्रयास है कि चोरी और मिलावट करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए.