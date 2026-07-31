पैरोल से फरार होकर करने लगे तस्करी, एक किलो अफीम के साथ तीन गिरफ्तार
कार की डिग्गी में बना रखा था गुप्त चैंबर. मादक पदार्थ एवं कार जब्त. तीनों आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड.
Published : July 31, 2026 at 8:32 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की बड़ीसादड़ी थाना पुलिस ने एक कार से 1 किलो 215 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली. गिरफ्तार आरोपियों में दो विभिन्न एनडीपीएस प्रकरणों में पैरोल से फरार चल रहे थे. वहीं, तीसरे के विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट एवं वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत एएसपी मुख्यालय गजेन्द्र सिंह जोधा तथा वृत्ताधिकारी बड़ीसादड़ी हरिशचन्द्र सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की गई. बड़ीसादड़ी थाना इंचार्ज बाबूलाल क्षेत्र में गश्त एवं नाकाबंदी पर थे कि सरथला तिराहे पर निकुंभ की ओर से आई कार को रूकने का इशारा किया. पुलिस देखकर चालक कार को सरथला गांव की ओर मोड़ कर भगाने लगा, लेकिन पुलिस ने सरकारी वाहन आगे लगाकर कार रुकवा ली. कार में तीन लोग सवार थे. तीनों ही बाड़मेर जिले के हैं.
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तीनों आरोपी बाड़मेर जिले के: एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि कार चालक जोगाराम पुत्र हीराराम कलवानिया, जाट निवासी खार की बेरी, आडेल थाना सदर बाड़मेर, दूसरे की हीराराम पुत्र सताराम जाट निवासी खारिया तला, थाना बाड़मेर ग्रामीण तथा पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान कुंभाराम पुत्र रूपाराम भांबू, जाट निवासी खारिया तला के रूप में हुई. कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में बने गुप्त चैंबर (स्कीम) से 1 किलो 215 ग्राम अफीम बरामद हुई.
अफीम एवं कार जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया. आरोपित कुंभाराम व हीराराम अलग-अलग जेल में बंद थे, जहां से पैरोल पर रिहा हुए. इसके बाद से फरार थे. फरारी के दौरान भी तस्करी करते रहे. पुलिस तीनों आरोपियों से अफीम की खरीद-फरोख्त एवं तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है.
पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड: एसपी सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. कुंभाराम बाड़मेर ग्रामीण थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उस पर एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट के तीन प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस थाना नागाणा के प्रकरण संख्या 182/2025 धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट तथा पुलिस थाना पचपदरा के एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जिला कारागृह बाड़मेर से 27 जून 2026 को पैरोल पर छूटने के बाद से फरार था.
हीराराम के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी अधिनियम के कुल चार प्रकरण दर्ज हैं. वह पुलिस थाना रतनगढ़, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) के प्रकरण संख्या 01/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जिला कारागृह नीमच से पैरोल पर रिहा होने के बाद से फरार था. आरोपी जोगाराम के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तीन प्रकरण एवं वाहन चोरी का एक प्रकरण दर्ज है.
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