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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी, गिरोह के तीन गुर्गे गिरफ्तार

ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी ( Photo Credit : ETV Bharat )

इटावा: ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर लोगों को रातों-रात पैसा दोगुना-तिगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. एसओजी, सर्विलांस और थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक युवक, युवती समेत एक बाल अपचारी को पकड़ा है. पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख रुपये के साथ बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और साइबर ठगी से जुड़े डिजिटल डेटा बरामद किए हैं

इटावा पुलिस के मुताबिक, 4 अक्टूबर को सिविल लाइन क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य काले रंग की स्कॉर्पियो से कानपुर जा रहे हैं. आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये बरामद (Photo Credit : ETV Bharat)

सूचना पर पुलिस ने बाइस ख्वाजा तिराहे के पास घेराबंदी कर स्कॉर्पियो को रोका. तलाशी के दौरान 15 लाख रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुए. इसके अलावा बैंक चेकबुक, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पासपोर्ट भी मिले.