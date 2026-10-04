ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी, गिरोह के तीन गुर्गे गिरफ्तार
आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये के साथ बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और साइबर ठगी से जुड़े डेटा बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 4:23 PM IST
इटावा: ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर लोगों को रातों-रात पैसा दोगुना-तिगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. एसओजी, सर्विलांस और थाना सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक युवक, युवती समेत एक बाल अपचारी को पकड़ा है. पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख रुपये के साथ बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और साइबर ठगी से जुड़े डिजिटल डेटा बरामद किए हैं
इटावा पुलिस के मुताबिक, 4 अक्टूबर को सिविल लाइन क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य काले रंग की स्कॉर्पियो से कानपुर जा रहे हैं.
सूचना पर पुलिस ने बाइस ख्वाजा तिराहे के पास घेराबंदी कर स्कॉर्पियो को रोका. तलाशी के दौरान 15 लाख रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुए. इसके अलावा बैंक चेकबुक, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पासपोर्ट भी मिले.
पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े आईडी, पासवर्ड, QR कोड के साथ करोड़ों रुपये के डिजिटल लेनदेन से संबंधित डेटा भी मिले हैं. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन चलाकर लोगों को कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देता था.
इसके बाद व्हाट्सऐप और WATI APP ग्रुप के जरिए गेमिंग आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराते थे. फर्जी QR कोड और म्यूल बैंक खातों के जरिए रकम जमा कराई जाती थी. ग्राहक जब पैसा निकालने की कोशिश करता था तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती थी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस नेटवर्क का मुख्य सरगना झांसी निवासी सुमित साहू है, जिस पर झांसी में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है. पुलिस उसकी तलाश के साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साइबर अपराध, धोखाधड़ी और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग के जरिए कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देने वाले विज्ञापनों और लिंक से सावधान रहें.
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