ETV Bharat / state

प्रयागराज में साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, देशभर में फैला है नेटवर्क

शेयर मार्केट में मुनाफा, सरकारी योजनाओं में निवेश के नाम पर करते थे ठगी.

3 आरोपी गिरफ्तार
3 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: Prayagraj Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 7:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: सिविल लाइंस पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के तीन सदस्यों को बुधवार की रात पोलो ग्राउंड मजार इलाके से गिरफ्तार किया है. गिरोह फर्जी निवेश, सरकारी योजनाओं, शेयर मार्केट में मुनाफे के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाते थे और उन्हें म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल करते थे. इन्हीं खातों के जरिए विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था. इस गिरोह ने अब तक देशभर में करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है.

सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम राजकुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रयागराज निवासी आलोक रंजन गौरव और शुभम कन्नौजिया के साथ जम्मू का रहने वाला पार्शव शर्मा शामिल है, जो इस समय जयपुर में रह रहा था. तीनों के पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज, स्टाम्प पेपर और एक लग्जरी कार बरामद हुई है. कार को एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है.


पुलिस के अनुसार, गिरोह के लोग भोले-भाले लोगों से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता था. बाद में इन्हीं खातों में ठगी का पैसा मंगाया जाता था. यही वजह है कि इस पूरी वारदात को संगठित साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है. गिरोह के सदस्य आम लोगों से सरकारी योजनाओं में निवेश और लाभ के नाम पर पैसे लेते थे. इसके अलावा फ्री में बैंक खाता खुलवाने के नाम पर ठगी की जाती थी. इन खातों को म्यूल एकाउंट के रूप में प्रयोग किया जाता था. इन खातों में ही ठगी की रकम को ट्रांसफर कराया जाता था.

पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से 05 मोबाइल फोन, 06 सिम कार्ड, 06 पासबुक, 06 चेक बुक, 08 स्टाम्प पेपर, 05 उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र, 80 बैंक डिपोजिट स्लिप, 07 कंपनी की मोहर और बड़ी संख्या में बैंक खाता खोलने से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. मामले में साइबर थाना प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

CYBER FRAUD IN PRAYAGRAJ
CYBER FRAUD I
CYBER CRIME
PRAYAGRAJ NEWS
PRAYAGRAJ CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.