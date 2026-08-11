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जेल जाने से पहले ही फरार, जमानत खारिज हुई तो कोर्ट से भाग निकले तीनों भाई

मोतिहारी सिविल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद तीन आरोपी भाई फरार हो गए हैं. रिपोर्ट- रोहित राज

Motihari Civil Court
मोतिहारी कोर्ट से भागे तीन कैदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 8:39 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से तीन कैदी फरार हो गए हैं. ये तीनों आपस में भाई हैं, जिनको जमानत खारिज होने के बाद जेल भेजने की तैयारी चल रही थी लेकिन उसी बीच पुलिस को चकमा देकर तीनों भाग गए. तीनों आरोपियों के गायब होने से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

सिविल कोर्ट से भागे तीन कैदी: मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनीघाट का है. मुर्शी साह, हरि साह और हरेंद्र साह ने सोमवार को मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया था. आत्मसमर्पण के साथ ही उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया. मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की.

Motihari Civil Court
मोतिहारी सिविल कोर्ट (ETV Bharat)

जेल भेजने की प्रक्रिया के दौरान फरार: जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इसी दौरान कस्टडी तैयार किए जाने के समय तीनों भाई सुरक्षाकर्मियों को चकमा देने में सफल रहे और न्यायालय परिसर से फरार हो गए.

आरोपियों के अचानक गायब होने की जानकारी मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने न्यायालय परिसर के अलावे आसपास के इलाकों में भी काफी देर तक उनकी तलाश की लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका.

कोर्ट प्रशासन ने नगर थाने में दिया आवेदन: घटना को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय के पीठ लिपिक जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को नगर थाना में आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

घटना की सूचना तत्काल पीठासीन पदाधिकारी को भी दी गई. कोर्ट की कस्टडी से आरोपियों के फरार होने की घटना ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. नगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, जल्द ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है."- राजीव रंजन, नगर इंस्पेक्टर

ये भी पढ़ें: पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा कैदी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

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