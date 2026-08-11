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जेल जाने से पहले ही फरार, जमानत खारिज हुई तो कोर्ट से भाग निकले तीनों भाई

मोतिहारी कोर्ट से भागे तीन कैदी ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से तीन कैदी फरार हो गए हैं. ये तीनों आपस में भाई हैं, जिनको जमानत खारिज होने के बाद जेल भेजने की तैयारी चल रही थी लेकिन उसी बीच पुलिस को चकमा देकर तीनों भाग गए. तीनों आरोपियों के गायब होने से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सिविल कोर्ट से भागे तीन कैदी: मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनीघाट का है. मुर्शी साह, हरि साह और हरेंद्र साह ने सोमवार को मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया था. आत्मसमर्पण के साथ ही उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया. मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की. मोतिहारी सिविल कोर्ट (ETV Bharat) जेल भेजने की प्रक्रिया के दौरान फरार: जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इसी दौरान कस्टडी तैयार किए जाने के समय तीनों भाई सुरक्षाकर्मियों को चकमा देने में सफल रहे और न्यायालय परिसर से फरार हो गए.