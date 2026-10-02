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मथुरा में जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार; 31 लाख के नकली नोट बरामद, व्यापारी से ठगी का मामला आया सामने

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मथुरा : थाना रिफाइनरी पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 31 लाख रुपये के जाली और 32 हजार रुपये के असली नोट बरामद करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू, लैपटॉप और चार पहिया वाहन भी बरामद किया है.