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रामपुर में कोडीन सिरप के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

कोडीन सिरप के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जनपद में मंगलवार को नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. थाना गंज पुलिस ने रामपुर से प्रतिबंधित कोडीन सिरप की 1800 शीशियों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में दो मुरादाबाद और एक रामपुर का रहने वाला है.



अनुराग सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, रामपुर थाना गंज को सूचना मिली थी कि कोडीन सिरप की एक बड़ी खेप को ग्राम नानकार बाईपास के पास बाग में छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा पुत्र मुन्ना निवासी जुमेरात बाजार, मोहम्मद जाकिर पुत्र जाबिर निवासी सकटू नगला और राजा पुत्र बाबर निवासी ग्राम बघी के रूप में हुई है.