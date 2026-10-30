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'मां को कैंसर है, पैसे चाहिए', गर्लफ्रेंड को ठगने वाले गिरोह का खुलासा

जालौन: शादी का सपना दिखाया, भरोसा जीता और फिर परिवार की बीमारी के नाम पर रुपये मांगने लगे. कभी मां के कैंसर की बात, तो कभी पिता की गंभीर बीमारी या दुर्घटना का बहाना. मदद के नाम पर युवतियों से पैसे लिए और जब वे अपनी रकम वापस मांगतीं, तो मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे. शादी के लिए जीवनसाथी तलाश रहीं युवतियों को निशाना बनाने वाले ऐसे ही एक कथित ठगी गिरोह का जालौन पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है. कार्रवाई में छह मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, सात एटीएम कार्ड, डॉक्टरों के पर्चे, आधार कार्ड, मुहरें और एक कार बरामद की गई है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की कुल रकम कितनी है.



पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर अपनी प्रोफाइल बनाकर युवतियों से संपर्क करते थे. शुरुआत में शादी और परिवार को लेकर बातचीत होती थी. आरोपी इस तरह बात करते थे कि सामने वाली युवती को उन पर भरोसा होने लगे. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती और शादी की उम्मीद में युवतियां उनसे जुड़ने लगती थीं. जब आरोपी को लगता कि सामने वाली युवती उस पर भरोसा करने लगी है, तो वह परिवार में किसी के बीमार होने या दुर्घटना होने की बात बताकर मदद मांगने लगता था.



बीमारी की बात को सच दिखाने के लिए डॉक्टरों के पर्चे भी दिखाए जाते थे. कभी इलाज के लिए तुरंत रुपये की जरूरत बताई जाती, तो कभी परिवार के सदस्य की हालत गंभीर होने की बात कहकर पैसे मांगे जाते थे. शादी का भरोसा कर चुकी युवतियां उनकी बातों में आकर मदद के लिए रुपये भेज देती थीं. शुरुआत में आरोपियों की ओर से रकम लौटाने का भरोसा भी दिया जाता था, लेकिन जब रुपये वापस मांगने की बारी आती, तो आरोपी बहाने बनाने लगते थे. इसके बाद मोबाइल नंबर बंद या ब्लॉक कर दिए जाते और पीड़िताओं का उनसे संपर्क टूट जाता था.



जालौन के पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने पुलिस लाइन में बताया कि आरोपियों ने रुपये मंगाने के लिए सीएससी केंद्रों और मोबाइल की दुकानों से जुड़े क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया. इनके जरिए युवतियों से रकम ट्रांसफर कराई जाती थी. पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि रुपये किन खातों में भेजे गए और इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.



पुलिस ने मामले में झांसी निवासी उमाकांत पटेल, जालौन के उसरगांव निवासी रविकांत यादव और उरई के उमरारखेड़ा निवासी कौशल किशोर उर्फ विक्की चौरसिया को गिरफ्तार किया है. वहीं, उसरगांव निवासी मंगल सिंह को वांछित बताया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, सात एटीएम कार्ड, डॉक्टरों के आठ खाली पर्चे, दो लिखे हुए पर्चे, दो आधार कार्ड, दो रबर की मुहरें, एक स्टांप पैड, एक बैग और ठगी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है.



जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से जुड़े मोबाइल नंबरों की जानकारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी पर भी खंगाली. पुलिस के मुताबिक, दूसरे जिलों और राज्यों से संबंधित पांच शिकायतों की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इस मामले में ठगी की रकम को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. शुरुआती जानकारी में करीब 66 लाख 4 हजार 881 रुपये की ठगी का दावा किया गया है, जबकि विस्तृत विवरण में एनसीआरपी पर दर्ज शिकायतों से जुड़ी रकम 8 लाख 4 हजार 881 रुपये बताई गई है. दोनों आंकड़ों के बीच अंतर है। इसलिए अभी यह साफ होना बाकी है कि 66 लाख रुपये का आंकड़ा किन-किन मामलों को जोड़कर बताया गया है और गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ी ठगी की वास्तविक रकम कितनी है.



पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी उमाकांत पटेल के खिलाफ झांसी, उरई और मध्य प्रदेश के दतिया में धोखाधड़ी, गबन समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है. रविकांत यादव के खिलाफ भी झांसी और उरई में मामले दर्ज होने की बात कही गई है. इन मामलों की स्थिति संबंधित पुलिस रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के जरिए गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है.

