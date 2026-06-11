ETV Bharat / state

पानीपत में SBI मैनेजर हर्षद कुमार हत्याकांड का खुलासा, लूट के दौरान पेंचकस से वार, 3 आरोपी अरेस्ट

हरियाणा के पानीपत में एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

Three accused arrested in the murder case of SBI Chief Manager Harshad Kumar in Panipat
पानीपत में SBI मैनेजर हर्षद कुमार हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : June 11, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस ने एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से दो आरोपियों सचिन निवासी डाबर कॉलोनी और नवीन निवासी सुभाष नगर को बुधवार रात जालपाड़ क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हर्षद कुमार पर हमला : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 2 जून को दर्ज मामले में हिसार में कार्यरत एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार अपने घर लौट रहे थे. सेक्टर-25 स्थित मित्तल मेगा मॉल के पीछे सड़क पर तीन बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोककर लूटपाट की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपियों ने किसी पेंचकस से उनके सिर के पीछे वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल हर्षद कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पानीपत में SBI मैनेजर हर्षद कुमार हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

आरोपियों को अरेस्ट किया : घटना के बाद मामले की जांच सीआईए-1 को सौंपी गई. पुलिस ने तकनीकी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन आरोपियों हर्षित, सचिन और नवीन की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों में दो पानीपत और एक दिल्ली से संबंधित है. एसपी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सचिन इस वारदात का मास्टरमाइंड है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, एक ब्रेसलेट और आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्तौल बरामद की हैं. पूछताछ में सामने आया है कि हर्षित और नवीन के खिलाफ पहले से चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि सचिन पहली बार अपराध में शामिल पाया गया है.

पुलिस पर फायरिंग की : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे जालपाड़ गांव के पास एक आरोपी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अन्य आरोपियों को घेरने की कोशिश की. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में करीब 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में काबू कर लिया गया. पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि मामले में अन्य बरामदगी और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा सके.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, 28 आपराधिक मामले दर्ज

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: इनामी बदमाश नितिन के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Last Updated : June 11, 2026 at 5:37 PM IST

TAGGED:

PANIPAT HARSHAD KUMAR MURDER CASE
SBI CHIEF MANAGER HARSHAD KUMAR
पानीपत में हर्षद कुमार हत्याकांड
PANIPAT POLICE
PANIPAT HARSHAD KUMAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.