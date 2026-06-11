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पानीपत में SBI मैनेजर हर्षद कुमार हत्याकांड का खुलासा, लूट के दौरान पेंचकस से वार, 3 आरोपी अरेस्ट

पानीपत : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस ने एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से दो आरोपियों सचिन निवासी डाबर कॉलोनी और नवीन निवासी सुभाष नगर को बुधवार रात जालपाड़ क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हर्षद कुमार पर हमला : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 2 जून को दर्ज मामले में हिसार में कार्यरत एसबीआई के मुख्य प्रबंधक हर्षद कुमार अपने घर लौट रहे थे. सेक्टर-25 स्थित मित्तल मेगा मॉल के पीछे सड़क पर तीन बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोककर लूटपाट की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपियों ने किसी पेंचकस से उनके सिर के पीछे वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल हर्षद कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पानीपत में SBI मैनेजर हर्षद कुमार हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

आरोपियों को अरेस्ट किया : घटना के बाद मामले की जांच सीआईए-1 को सौंपी गई. पुलिस ने तकनीकी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन आरोपियों हर्षित, सचिन और नवीन की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों में दो पानीपत और एक दिल्ली से संबंधित है. एसपी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सचिन इस वारदात का मास्टरमाइंड है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, एक ब्रेसलेट और आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्तौल बरामद की हैं. पूछताछ में सामने आया है कि हर्षित और नवीन के खिलाफ पहले से चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि सचिन पहली बार अपराध में शामिल पाया गया है.