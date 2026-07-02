1200 साल पुराने जैन मंदिर में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, जैन समाज ने किया पुलिस का अभिनंदन
चोरी हुई प्राचीन अष्टधातु की प्रतिमाओं की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम मध्यप्रदेश सहित अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है.
Published : July 2, 2026 at 8:59 PM IST
तारानगर (चूरू): कस्बे के 1200 वर्ष पुराने मुख्य बाजार स्थित श्री शीतलनाथ जैन मंदिर से अष्टधातु की प्रतिमाओं की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने गुरुवार को तारानगर पहुंचकर मामले का खुलासा किया, इसके बाद जैन समाज के लोगों ने एसपी और थानाधिकारी का अभिनंदन किया.
एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि 28 जून की रात चोर तारानगर के प्राचीन मंदिर से जैन तीर्थंकरों की अष्टधातु प्रतिमाएं चोरी कर ले गए थे. वारदात का खुलासा सुबह मंदिर के पुजारी के आने पर हुआ, इस पर तारानगर थाने में मामला दर्ज किया गया.
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जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड खंगाले. इसके आधार पर एक कार को चिह्नित किया गया, जो चोरी के बाद विभिन्न टोल नाकों से गुजरती हुई मिली. वाहन के आधार पर पुलिस ने मथुरा निवासी 54 वर्षीय इजराइल पुत्र इस्माइल, विनोद शर्मा उर्फ लोटी पोप (49), निवासी मथुरा तथा नित्यानंद बासनी (76) निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है. आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है तथा चोरी हुई प्राचीन अष्टधातु की प्रतिमाओं की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम मध्यप्रदेश सहित अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है.
एसपी निश्चय प्रसाद एम, थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई सहित पुलिस टीम मुख्य बाजार स्थित श्री शीतलनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां जैन समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस टीम का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा चोरी के मामले का शीघ्र खुलासा करने पर आभार व्यक्त किया.