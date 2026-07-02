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1200 साल पुराने जैन मंदिर में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, जैन समाज ने किया पुलिस का अभिनंदन

एसपी का सम्मान करते जैन समाज के लोग ( ETV Bharat Churu )