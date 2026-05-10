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दोस्तों ने मिलकर की थी अभिषेक की हत्या, शराब को लेकर हुआ था विवाद

रांची में शराब पार्टी में हुई हत्या मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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पुलिस के गिरफ्त में तीनों आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 9:13 AM IST

3 Min Read
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रांची: रांची पुलिस ने टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले हुए अभिजीत तिवारी उर्फ किट्टू हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. इस वारदात को मृतक के दोस्तों ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अंजाम दिया था. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शराब पीने के दौरान दोस्तों ने ही मार डाला

अभिजीत तिवारी की हत्या में उसके करीबी दोस्त ही शामिल थे. अभिजीत की हत्या करने के बाद उसके शव को अपराधियों ने स्कूटी के जरिए घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था, जिसे पुलिस टीम ने 19 अप्रैल को सिपाही पुल के पास से बरामद किया था. मामले में पुलिस ने रांची के पुरुलिया रोड के विशाल राम, पत्थलकुदवा निवासी सन्नी मिंज और नामकुम के आकाश सुजय बेक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.

मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 19 अप्रैल को टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के सिपाही पुल के पास से एक युवक का शव बरामद किया गया था. एसएसपी के निर्देश पर मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जिसके बाद गठित टीम ने साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने घटना की पूरी जानकारी दी. आरोपी की निशानदेही पर एक स्कूटी और तीन फोन भी बरामद किए गए.

शराब के चलते शुरू हुआ था विवाद

ग्रामीण एसपी ने बताया कि नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार बधवा ग्राउंड में 18 अप्रैल को विशाल, सन्नी और आकाश सुजय शराब पी रहे थे. इसी दौरान अभिजीत तिवारी उर्फ किट्टू भी पहुंच गया. अभिजीत से तीनों की दोस्ती थी. अभिजीत ने अपने दोस्तों से पीने के लिए जबरन शराब मांगने लगा.

आकाश ने उसे शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद अभिजीत ने उसके साथ मारपीट की. उसने शराब की बोतलें तोड़ दी. फिर उसने जबरन बची शराब की बोतल छीनकर पीने लगा. इस बीच आकाश को जान से मारने की धमकी भी दी गई. जिसके बाद विशाल, सन्नी और आकाश ने मिलकर अभिजीत तिवारी को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी.

सिपाही पुल के पास फेंक दिया शव

तीनों दोस्तों द्वारा अभिजीत की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाना लगाने की प्लानिंग की. इसी के तहत साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को स्कूटी में रखा.एक स्कूटी में बीच में शव को रखकर दो लोग बैठे, जबकि तीसरा स्कूटी में अकेले आगे-आगे चलने लगा, तीसरा व्यक्ति पुलिस को देख रहा था, ताकि पकड़ाये नहीं. जिसके बाद सिपाही पुल मिलिट्री डेयरी फार्म, आरागेट स्थित ग्राउंड में शव ले जाकर फेंक दिया.

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

  • विशाल राम, उम्र-30 वर्ष, पिता-बाबुलाल राम, पता-डंगराटोली स्वर्णभूमि मैरेज हॉल के निकट, पुरूलिया रोड़, थाना-लोअर बाजार, जिला-रांची.
  • सन्नी मिंज, उम्र-29 वर्ष, पिता-स्व० मार्टिन मिंज, पता-पत्थलकुदवा, अलबर्ट कम्पाउन्ड, पुरुलिया रोड़, थाना-लोअर बजार, जिला-रांची.
  • आकाश सुजय बेक, उम्र 32 वर्ष, पिता-नजारियुस बेक, स्थायी पता-चैनपुर, थाना-चैनपुर, जिला-गुमला, वर्तमान पता-तेतरीटोली डिवाईन नगर (जोरार) थाना-नामकुम, जिला-रांची.

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