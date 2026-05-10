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दोस्तों ने मिलकर की थी अभिषेक की हत्या, शराब को लेकर हुआ था विवाद

रांची: रांची पुलिस ने टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले हुए अभिजीत तिवारी उर्फ किट्टू हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. इस वारदात को मृतक के दोस्तों ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अंजाम दिया था. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शराब पीने के दौरान दोस्तों ने ही मार डाला

अभिजीत तिवारी की हत्या में उसके करीबी दोस्त ही शामिल थे. अभिजीत की हत्या करने के बाद उसके शव को अपराधियों ने स्कूटी के जरिए घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था, जिसे पुलिस टीम ने 19 अप्रैल को सिपाही पुल के पास से बरामद किया था. मामले में पुलिस ने रांची के पुरुलिया रोड के विशाल राम, पत्थलकुदवा निवासी सन्नी मिंज और नामकुम के आकाश सुजय बेक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.

मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 19 अप्रैल को टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के सिपाही पुल के पास से एक युवक का शव बरामद किया गया था. एसएसपी के निर्देश पर मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जिसके बाद गठित टीम ने साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने घटना की पूरी जानकारी दी. आरोपी की निशानदेही पर एक स्कूटी और तीन फोन भी बरामद किए गए.

शराब के चलते शुरू हुआ था विवाद

ग्रामीण एसपी ने बताया कि नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार बधवा ग्राउंड में 18 अप्रैल को विशाल, सन्नी और आकाश सुजय शराब पी रहे थे. इसी दौरान अभिजीत तिवारी उर्फ किट्टू भी पहुंच गया. अभिजीत से तीनों की दोस्ती थी. अभिजीत ने अपने दोस्तों से पीने के लिए जबरन शराब मांगने लगा.

आकाश ने उसे शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद अभिजीत ने उसके साथ मारपीट की. उसने शराब की बोतलें तोड़ दी. फिर उसने जबरन बची शराब की बोतल छीनकर पीने लगा. इस बीच आकाश को जान से मारने की धमकी भी दी गई. जिसके बाद विशाल, सन्नी और आकाश ने मिलकर अभिजीत तिवारी को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी.