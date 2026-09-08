ETV Bharat / state

नूंह में चोरी की वारदात के तीन आरोपी गिरफ्तार, 6.15 लाख नकद और महंगे मोबाइल फोन बरामद

नूंह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के बड़े वारदात का वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Three accused arrested in Nuh theft case
नूंह में चोरी की वारदात के तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः शहर थाना पुलिस ने घर में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, कई मोबाइल फोन, जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है.

नेपाल के घर से हुई थी चोरीः मंगलवार को प्रेस वार्ता कर नूंह शहर के थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि "नूंह के वार्ड नंबर-8 निवासी नेपाल पुत्र अमीलाल ने 21 अगस्त 2026 को शिकायत दी थी कि 20-21 अगस्त की रात अज्ञात चोर उसके मकान के चौबारे में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए." शिकायत में बताया गया था कि चोर लगभग 85 हजार रुपये नकद सहित सोने की अंगूठियां, चेन, मंगलसूत्र, हार, चूड़ियां, चांदी के कड़े, पाजेब और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए थे."

6.15 लाख नकद और महंगे मोबाइल फोन बरामद (ETV Bharat)

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले: सूचना मिलने के बाद थाना शहर नूंह पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर 4 सितंबर को वार्ड नंबर-1 नूंह निवासी आमीर पुत्र मुबीन को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने साथियों सागर पुत्र विजय निवासी नूंह वार्ड नंबर- 8 और दीपक पुत्र महेंद्र कुमार निवासी जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद के नाम उजागर किए.

Three accused arrested in Nuh theft case
लाखों की राशि बरामद (ETV Bharat)

एप्पल के कई मोबाइल और जेवरात बरामदः पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने संगठित रूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी आमीर की निशानदेही पर उसके घर से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, एप्पल आईफोन 17 प्रो, एप्पल आईफोन 14 प्रो, चोरी से संबंधित कुछ जेवरात, चांदी के सामान, पुराने सिक्के और एक लाइटर पिस्टल बरामद की.

चोरी का माल बिकवाने के लिए लेता था कमीशनः इसके बाद पुलिस ने सागर और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सागर के कब्जे से चोरी के माल को बिकवाने के एवज में मिली कमीशन राशि में से 20 हजार रुपये नकद, आईफोन-15, वीवो मोबाइल फोन और स्विफ्ट कार बरामद की गई. वहीं आरोपी दीपक से उसके हिस्से में आए पैसों में से 3 हजार रुपये बरामद किए गए. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत की मांग की है. मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस चोरी के शेष सामान और अन्य संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें-ट्राईसिटी से हिमाचल तक वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड-मैकेनिक समेत चार आरोपी काबू

TAGGED:

NUH
THEFT
NUH CRIME
चोरी
HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.