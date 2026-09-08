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नूंह में चोरी की वारदात के तीन आरोपी गिरफ्तार, 6.15 लाख नकद और महंगे मोबाइल फोन बरामद

नेपाल के घर से हुई थी चोरीः मंगलवार को प्रेस वार्ता कर नूंह शहर के थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि "नूंह के वार्ड नंबर-8 निवासी नेपाल पुत्र अमीलाल ने 21 अगस्त 2026 को शिकायत दी थी कि 20-21 अगस्त की रात अज्ञात चोर उसके मकान के चौबारे में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए." शिकायत में बताया गया था कि चोर लगभग 85 हजार रुपये नकद सहित सोने की अंगूठियां, चेन, मंगलसूत्र, हार, चूड़ियां, चांदी के कड़े, पाजेब और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए थे."

नूंहः शहर थाना पुलिस ने घर में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, कई मोबाइल फोन, जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया है.

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले: सूचना मिलने के बाद थाना शहर नूंह पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर 4 सितंबर को वार्ड नंबर-1 नूंह निवासी आमीर पुत्र मुबीन को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने साथियों सागर पुत्र विजय निवासी नूंह वार्ड नंबर- 8 और दीपक पुत्र महेंद्र कुमार निवासी जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद के नाम उजागर किए.

लाखों की राशि बरामद (ETV Bharat)

एप्पल के कई मोबाइल और जेवरात बरामदः पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने संगठित रूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी आमीर की निशानदेही पर उसके घर से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, एप्पल आईफोन 17 प्रो, एप्पल आईफोन 14 प्रो, चोरी से संबंधित कुछ जेवरात, चांदी के सामान, पुराने सिक्के और एक लाइटर पिस्टल बरामद की.

चोरी का माल बिकवाने के लिए लेता था कमीशनः इसके बाद पुलिस ने सागर और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सागर के कब्जे से चोरी के माल को बिकवाने के एवज में मिली कमीशन राशि में से 20 हजार रुपये नकद, आईफोन-15, वीवो मोबाइल फोन और स्विफ्ट कार बरामद की गई. वहीं आरोपी दीपक से उसके हिस्से में आए पैसों में से 3 हजार रुपये बरामद किए गए. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत की मांग की है. मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस चोरी के शेष सामान और अन्य संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.