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जामताड़ा में मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार

जामताड़ा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है.

Molestation of woman in Jamtara
कॉन्सेप्ट इमेज. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 6:55 PM IST

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जामताड़ा: जिले के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

घटना सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार रात घटी है. पुलिस के अनुसार गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला भटक रही थी. इसी क्रम में गांव के ही तीन युवकों ने महिला को अपनी बातों में फंसा कर जंगल की तरफ ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

जानकारी देते एसपी शंभू कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कैसे हुआ खुलासा

घटना की खबर ग्रामीणों को मंगलवार की सुबह हुई. मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी नजर आया. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी जामताड़ा थाना पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई. पुलिस की जांच में पता चला कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ गांव के ही तीन युवकों ने दुष्कर्म किया है. तत्पश्चात पुलिस ने मामला दर्ज किया. साथ ही पीड़ित महिला को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. दूसरी तरफ तीनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भी भेज दिया है.

एसपी ने की घटना की पुष्टि

जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें मामला सत्य पाया गया. जांच में तीन युवकों की अपराध में भूमिका पाई गई. युवकों ने पुलिस की पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही पीड़ित महिला को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल महिला का इलाज पुलिस हिरासत में चल रहा है.

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