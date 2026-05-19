कानपुर में Diesel-Petrol चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; तीन आरोपी गिरफ्तार, 1400 लीटर तेल बरामद
एडीसीपी क्राइम अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने डीजल और पेट्रोल चोरी गिरोह को पकड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:10 PM IST
कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने टैंकरों से डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो गये.
एडीसीपी क्राइम अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि इस गिरोह के काम करने का तरीका बड़ा शातिराना था. उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य तेल डिपो से चलने वाले बड़े और सीलबंद टैंकरों के ड्राइवरों से सांठगांठ करते थे. यदि चालक की सहमति नहीं होती थी, तो आरोपी टैंकरों के लॉक और कुंडी को तकनीकी रूप से खोल देते थे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद वे मोटे पाइप और तेल निकालने वाली मशीन के सहारे प्रत्येक टैंकर से दो से तीन बड़े केन ईंधन चोरी कर लेते थे. आरोपी चोरी किए गए इस डीजल और पेट्रोल को एक होटल के पिछले हिस्से में गुपचुप तरीके से एकत्रित करते थे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी इस चोरी के ईंधन को लोडर, ऑटो और वैन जैसे छोटे वाहनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर और अन्य क्षेत्रों में फुटकर में कम दामों पर बेच देते थे.
उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान विवेक पाल (ड्राइवर), नारायण सिंह (डीलर) और रोहित सोनकर के रूप में की गई है. इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मौके से फरार हुए तीन अन्य आरोपियों की पहचान पुलिस ने विवेक पाण्डे, जीतू चन्देल और गोपी चौहान के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि थाना सचेंडी पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार चल रहे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं.
एडीसीपी क्राइम ने बताया कि घटनास्थल से क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने भारी मात्रा में अवैध तेल, वाहन और उपकरण जब्त किए हैं. पुलिस ने मौके से कुल 1400 लीटर अवैध डीजल व पेट्रोल बरामद किया है, जिसमें दो ड्रम पूरी तरह से भरे हुए, एक ड्रम आधा भरा हुआ और बीस भरी हुई पीपियां शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मौके से एक खाली ड्रम तथा चौदह खाली पीपिया भी मिली हैं, जिनका उपयोग तेल भरकर रखने के लिए किया जाना था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक सफेद वैन, एक लोडर ऑटो और एक नीले रंग की बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है. मौके से तेल खींचने वाली मशीन और मोटे पाइप भी बरामद हुए हैं.
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