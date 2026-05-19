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कानपुर में Diesel-Petrol चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; तीन आरोपी गिरफ्तार, 1400 लीटर तेल बरामद

कानपुर में Diesel-Petrol चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने टैंकरों से डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो गये.



एडीसीपी क्राइम अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि इस गिरोह के काम करने का तरीका बड़ा शातिराना था. उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य तेल डिपो से चलने वाले बड़े और सीलबंद टैंकरों के ड्राइवरों से सांठगांठ करते थे. यदि चालक की सहमति नहीं होती थी, तो आरोपी टैंकरों के लॉक और कुंडी को तकनीकी रूप से खोल देते थे. एडीसीपी क्राइम अंजली विश्वकर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि इसके बाद वे मोटे पाइप और तेल निकालने वाली मशीन के सहारे प्रत्येक टैंकर से दो से तीन बड़े केन ईंधन चोरी कर लेते थे. आरोपी चोरी किए गए इस डीजल और पेट्रोल को एक होटल के पिछले हिस्से में गुपचुप तरीके से एकत्रित करते थे. उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी इस चोरी के ईंधन को लोडर, ऑटो और वैन जैसे छोटे वाहनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर और अन्य क्षेत्रों में फुटकर में कम दामों पर बेच देते थे.