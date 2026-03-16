Rare Caracal : जैसलमेर में दुर्लभ बिल्ली की हत्या कर जलाया शव, वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी गिरफ्तार
पाक सरहद के शाहगढ़ इलाके में दुर्लभ वन्यजीव की हत्या का वीडियो सामने आने पर वन विभाग हरकत में आया.
Published : March 16, 2026 at 8:52 PM IST
जैसलमेर: जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र के शाहगढ़ इलाके में दुर्लभ वन्यजीव कैरेकल की हत्या कर उसे जलाने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. वन विभाग ने आरोपियों की निशानदेही पर रेतीले टीलों से कैरेकल का अधजला शव बरामद किया. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
ट्रैक्टर जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार: डीएफओ कुमार शुभम ने बताया, मामले में शाहगढ़ निवासी इब्राहिम खान (32), उमा (31) और सलिदाद (50) को गिरफ्तार किया. आरोपियों से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया. वन विभाग ने कैरेकल का पोस्टमार्टम करवा सैंपल सुरक्षित किए. इन्हें जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून भेजा गया है.
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वीडियो सामने आने पर सर्च अभियान: डीएफओ ने बताया कि 14 मार्च को सोशल मीडिया पर कैरेकल की हत्या से जुड़ा वीडियो सामने आया था. इसके बाद रेंज सम के क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में दो टीमों का गठन कर तलाशी अभियान चलाया. जांच के दौरान वीडियो में नजर आ रहे तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. उनकी निशानदेही पर शाहगढ़ के रेतीले टीलों से कैरेकल का आधा जला शव बरामद कर लिया.
राज्य में कुछ ही बचे: उन्होंने बताया कि कैरेकल भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजाति है. इसकी संख्या राजस्थान के कुछ ही इलाकों में बची है. वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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आरोपियों का दावा, मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जंगली जानवर ने उनके करीब 50 मवेशियों को मार दिया था. इसी कारण उन्होंने पैरों के निशान का पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की. हालांकि वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है.
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