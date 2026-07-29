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शराब पार्टी कर रहे युवकों ने मामूली विवाद में की युवक की हत्या, पुलिस ने 8 घंटे में पकड़े आरोपी

गुर्जर की थड़ी पर लाठी-डंडों से हमला कर युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध

पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 10:52 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि वारदात में शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. जांच में सामने आया कि आरोपी शराब पार्टी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने एक नाबालिग को अंडे लाने भेजा था. अंडे टच होने की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बलवीर की हत्या कर दी. इस बीच आरोपियों ने कुछ अन्य लोगों से भी मारपीट की. इनमें से दो आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है. एक के खिलाफ सात और दूसरे के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल भीमसिंह की अहम भूमिका रही.

एक आरोपी पर सात, दूसरे पर 11 मुकदमे: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने आज बुधवार को बताया कि 28 जुलाई को बलवीर के साथ मारपीट की गई. जिसे गंभीर हालत में पहले जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया गया. उपचार के दौरान बलवीर की मौत हो गई. उसकी हत्या के आरोप में दिल्ली हाल जयपुर में गुर्जर की थड़ी निवासी मनीष कुमार सोलंकी, अजमेर हाल गुर्जर की थड़ी निवासी रमजान अली और गुंसार (खैरथल) हाल महेश नगर निवासी रोहित यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. मनीष सोलंकी के खिलाफ सात और रमजान अली के खिलाफ 11 पुराने मुकदमे हैं.

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टाइल्स-मार्बल फिटिंग का काम करता था मृतक: उनका कहना है कि सरेआम लाठी-डंडों से मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास आरोपी लाठी-डंडों से मारपीट करते दिखे. घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा के निर्देशन और एसीपी (मानसरोवर) हेमेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मानसरोवर और महेश नगर थाने के पुलिसकर्मियों की एक टीम मानसरोवर थानाधिकारी सतीशचंद के नेतृत्व में गठित की गई. इस टीम ने आरोपियों की तलाश और निगरानी की. जांच में सामने आया कि मृतक बलवीर मध्यप्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में टाइल्स-मार्बल फिटिंग का कम करता था. उसके भाई रामबीर की रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ.

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लाठी डंडों से हमला कर युवक की हत्या
THREE ACCUSED ARRESTED
जयपुर में गुर्जर की थड़ी हत्या
JAIPUR MURDER

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