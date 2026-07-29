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शराब पार्टी कर रहे युवकों ने मामूली विवाद में की युवक की हत्या, पुलिस ने 8 घंटे में पकड़े आरोपी

जयपुर: राजधानी जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि वारदात में शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. जांच में सामने आया कि आरोपी शराब पार्टी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने एक नाबालिग को अंडे लाने भेजा था. अंडे टच होने की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बलवीर की हत्या कर दी. इस बीच आरोपियों ने कुछ अन्य लोगों से भी मारपीट की. इनमें से दो आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है. एक के खिलाफ सात और दूसरे के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल भीमसिंह की अहम भूमिका रही.

एक आरोपी पर सात, दूसरे पर 11 मुकदमे: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने आज बुधवार को बताया कि 28 जुलाई को बलवीर के साथ मारपीट की गई. जिसे गंभीर हालत में पहले जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया गया. उपचार के दौरान बलवीर की मौत हो गई. उसकी हत्या के आरोप में दिल्ली हाल जयपुर में गुर्जर की थड़ी निवासी मनीष कुमार सोलंकी, अजमेर हाल गुर्जर की थड़ी निवासी रमजान अली और गुंसार (खैरथल) हाल महेश नगर निवासी रोहित यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. मनीष सोलंकी के खिलाफ सात और रमजान अली के खिलाफ 11 पुराने मुकदमे हैं.