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नशे के खिलाफ अभियान:  2 करोड़ की हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

तस्करों के पास से 1 किलो 15 ग्राम हेरोइन बरामद, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

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नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 5:00 PM IST

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गाजीपुर: जनपद में अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोतवाली थाना पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम वाराणसी-गोरखपुर-महराजगंज हाईवे पर तिराहे के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जहां एक कार से हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. अब पुलिस इनके जरिए पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

सदर कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि गुरुवार को वाहन की चेकिंग के दौरान तीन लोगों को पकड़ा गया. इन आरोपियों के पास से 1 किलो 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये बताई गई है. कार को भी जब्त कर लिया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरैया, छावनी लाइन निवासी करीब 38 वर्षीय राकेश यादव उर्फ गामा, तुलसीपुर छावनी लाइन निवासी करीब 26 वर्षीय कृष्ण बिहारी उर्फ पिंटू प्रजापति, गौसपुर, मोहम्मदाबाद निवासी करीब 30 वर्षीय रीना यादव के रूप में हुई है. पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि अब जांच का फोकस बरामद हेरोइन के स्रोत, इसकी सप्लाई और इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने पर रहेगा. इस कार्रवाई में शामिल टीम में एएनटीएफ गाजीपुर के प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्रनाथ सिंह, थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक विवेक कुमार पाठक, एएनटीएफ गाजीपुर के हेड कांस्टेबल संजय सिंह राजावत और महिला कांस्टेबल मुस्कान यादव शामिल रहे.



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