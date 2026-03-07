ETV Bharat / state

नाबालिग को अगवा कर तीन दिन तक किया दुष्कर्म, पुलिस के शिकंजे में 3 आरोपी

पाकुड़: जिला के मालपहाड़ी आउटपोस्ट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना की पुष्टि एसपी निधि द्विवेदी ने शनिवार को पत्रकार सम्मेलन कर दी. बता दें कि ये वारदात 17 फरवरी को हुई थी और 6 मार्च को पीड़िता के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया. जिसके आलोक में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गयी.

इस कार्रवाई को लेकर पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की. जिसमें एसपी ने बताया कि मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को कुछ युवकों ने जबरन ट्रक में उठा लिया था और दो दिन तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब पीड़िता घर लौटी तो घटना की जानकारी परिजनों को दी. एसपी ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने गांव में पहले पंचायती की और उसके बाद थाना में शिकायत की.

थाना में शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम का गठन किया गया. छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अधिकारियो ने दशरथ किस्कू, सकल टुडू एवं प्रधान मरांडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जबकि अन्य तीन की गिरफ़्तारी को लेकर संभावित ठिकानो पर छापेमारी की जा रही है. एसपी ने बताया कि जिस हाइवा से युवती को जबरन उठाकर ले गया था उस वाहन को जब्त कर लिया गया है. एसपी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है और वह स्वस्थ है.