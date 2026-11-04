खूंटी में दो नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, फार्म हाउस में बंधक बनाई गई सहेली मुक्त
खूंटी में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 4, 2026 at 8:11 PM IST
खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. मुरहू थाना क्षेत्र की दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपियों सहित तीन युवकों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अर्धनिर्मित फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखी गई उनकी एक सहेली को भी सुरक्षित छुड़ा लिया गया है.
3 नवंबर को हुई थी घटना
पुलिस के अनुसार 3 नवंबर की सुबह करीब 5:50 बजे दोनों नाबालिग बहनें महिला थाना पहुंचीं और आपबीती बताई. पीड़िताओं ने बताया कि चार परिचित युवक गोपाल मुंडा उर्फ राहुल (19 वर्ष), मनीष लोहरा (18 वर्ष), पिंगु और प्रभुसहाय उन्हें घर छोड़ने के बहाने मारंगहादा थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव स्तिथ बाड़ेडीह ले गए.
वहां अलग-अलग जगहों पर दोनों बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में उन्हें खूंटी में लावारिस छोड़कर आरोपी भाग निकले. इधर, उनके साथ गई तीसरी किशोरी को गोपाल मुंडा और मनसा टुटी ने गाड़ीगांव स्थित लेमसा मुंडा के अर्धनिर्मित फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा था.
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
महिला थाना प्रभारी निशा कुमारी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी कर गोपाल मुंडा, मनीष लोहरा और मनसा टुटी को धर दबोचा. आरोपियों की निशानदेही पर एक स्कूटी, दो बाइक, तीन मोबाइल और घटना के वक्त पहने गए कपड़े जब्त किए गए हैं.
एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गैंगरेप की घटना का खुलासा किया है. एसपी ने बताया कि तीनों लड़कियां परिचित लड़कों के साथ घूमने निकली थीं, जहां युवकों ने गलत नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया. पकड़े गए तीनों आरोपी बालिग हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है. घटना में शामिल दो अन्य सहयोगी आरोपियों पिंगु और प्रभुसहाय की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
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