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खूंटी में दो नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, फार्म हाउस में बंधक बनाई गई सहेली मुक्त

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. मुरहू थाना क्षेत्र की दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपियों सहित तीन युवकों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अर्धनिर्मित फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखी गई उनकी एक सहेली को भी सुरक्षित छुड़ा लिया गया है.

3 नवंबर को हुई थी घटना