ETV Bharat / state

मेरठ में तीन दोस्तों की मौत का खुलासा; विवाद पर टेट्रा पैक में मिलाया गया था जहरीला पदार्थ, तीन आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि तत्काल मौके पर जिले की पुलिस टीम पहुंची. इस दौरान मौके पर जो टेट्रा पैक मिला था उसकी जांच की गई. जिसके बाद पता चला कि वह टेट्रा पैक अभी हाल में भरा गया था और हाल में एक दुकान पर आया था. इसमें जो मृतक थे एक लड़का था अंकित की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया, अन्य मैनुअल मुखबिरी थी, उसमें सीसीटीवी की जांच की गई तो उसमें पता चला कि यह लड़का आये दिन अपने घर में झगड़ा करता था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ​बीती 3 अप्रैल 2026 को थाना दौराला पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन युवकों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. परिजनों ने बताया कि उन लोगों ने साथ में शराब पी थी और उसके कारण ऐसी घटना हुई है.

मेरठ : ​मेरठ दौराला पुलिस और स्वाट टीम ने क्षेत्र में बीते दिनों तीन व्यक्तियों की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा रविवार को कर दिया है. पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि, सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी.

उन्होंने बताया कि दोनों अविवाहित थे. बहन का एक मित्र था पवन वह भी वहीं का रहने वाला है. पुलिस का दावा है कि अंकित ने कई बार अनावश्यक कृत्य किया गया था, जिससे तंग आकर उसकी बहन ने उसको रास्ते से हटाने का निश्चय किया था और उसी क्रम में उसका जो मित्र पवन ने एक व्यक्ति अशोक से यह चर्चा की थी कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है.

उन्होंने बताया कि अशोक ने टेट्रा पैक को नाखून से खोलकर एक घातक गोली (जहर) को पीस कर मिला दिया था और फिर से चिपका दिया था. उन्होंने बताया कि ऐसा बताया जाता है कि अंकित के पिता की भी शराब के पीने से मौत हुई थी. आरोपियों का प्लान यह था कि अंकित लगातार शराब पीता है, उसकी शराब पीने से मौत हो जाएगी तो कोई ध्यान नहीं देगा.

उन्होंने बताया कि अंकित उस दिन तेल पिराने के लिये गया हुआ था. और वहां पर जो स्पेलर के मालिक थे और वहां पर काम करने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र और स्पेलर के मालिक बाबू राम ने साथ में मिलकर इसी टेट्रा पैक से उसी शराब को पिया और तत्काल ही उनकी हालत बिगड़ गई और सीएचसी ले जाकर हास्पिटल ले जाते-ले जाते एक की मौत हो गई थी और बाद में दो की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि इसमें सीसीटीवी के आधार पर सर्विलांस के आधार पर पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें तीन लोग पवन, अल्का और अशोक को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 दोस्तों की मौत, पुलिस जांच में आई ऐसी बात

यह भी पढ़ें : बाराबंकी: बड़ी बहन ने प्रेमी संग मिलकर छोटी बहन को उतारा मौत के घाट, जानिए क्या है पूरा मामला