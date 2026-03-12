ETV Bharat / state

बेखौफ बदमाश! बाइक लुटेरों ने पुलिस पर की फायरिंग, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम तत्काल बदमाशों की तलाश में उनके घर पहुंची. वहां आंगन में दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और गुरमीत सिंह, उसका भाई मक्खन सिंह, पिता मोहन सिंह और एक अन्य युवक मौजूद थे. पुलिस को देखकर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और पुलिस को धमकाते हुए वहां से जाने के लिए कहा.

जानकारी के अनुसार 10 मार्च को डायल 112 पर एक कॉलर ने सूचना दी कि औदली क्षेत्र में दो बदमाशों ने उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर उसकी बाइक लूट ली है. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक ललित चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मौके पर कॉलर अरुण सिंह निवासी लामाखेड़ा ने बताया कि ग्राम भरौनी निवासी गुरमीत सिंह और उसके एक साथी ने तलवार दिखाकर उसकी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल लूट ली और भरौनी गांव की ओर भाग गए.

रुद्रपुर : ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस पर हमला कर फायरिंग करने और बाइक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस पर फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए अवैध तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

आरोप है कि इसके बाद गुरमीत सिंह घर के अंदर से तलवार लेकर आया और उसके एक साथी ने पाटल उठा लिया. इसी दौरान गुरमीत सिंह ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंका. पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए दो राउंड फायर किए, जिसके बाद आरोपी खेतों की ओर भाग गए.

पुलिस ने पीछा कर मौके से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली. इस मामले में शिकायतकर्ता अरुण कुमार की तहरीर पर थाना सितारगंज में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही पुलिस टीम पर हमला और फायरिंग के मामले में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया.

उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. आज पुलिस ने इंद्रजीत उर्फ दिलबाग उर्फ बग्गू, गुरमीत सिंह और मक्खन सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों में से गुरमीत सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं. फिलहाल गुरमीत सिंह उपजिला चिकित्सालय सितारगंज में उपचाराधीन है, जबकि अन्य आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

