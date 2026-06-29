ETV Bharat / state

बीकानेर में साइबर ठगों पर शिकंजा, 68 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर तीन आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर पुलिस ने आरोपियों से बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम, बैंक खाते, एटीएम और एक वाहन जब्त किया.

Office of the Superintendent of Police, Bikaner
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान के तहत बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली. जेएनवीसी थाना पुलिस, डीएसटी (DST) और साइबर पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपियों के बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े मामलों के करीब 68 लाख रुपए का लेनदेन हुआ है.

कूरियर का करते काम: सीओ सदर आईपीएस अनुष्ठा कालिया ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम रामस्वरूप, मुनीराम और सीताराम है, जो बीकानेर के निवासी हैं. आरोपी साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने और ठगी की रकम को एक से दूसरे स्थान पहुंचाने यानी कूरियर का काम करते थे. जांच में सामने आया कि देशभर में होने वाली साइबर ठगी से मिली रकम इन खातों में ट्रांसफर की जाती थी. इसके बाद उसे आगे विभिन्न खातों में भेजा जाता था. इसके बदले आरोपी कमीशन लेते थे. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपने आकाओं के संपर्क में रहते थे.

सीओ अनुष्ठा कालिया. (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: साइबर ठगी की रकम अपराधी गिरोह तक पहुंचाते थे, दो आरोपी गिरफ्तार, रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा नाम

ऐप के जरिए निर्देश: आईपीएस अनुष्ठा ने बताया कि साइबर अपराधी इन्हें ऐप के माध्यम से बैंक खाते उपलब्ध कराने, पैसों के ट्रांसफर, नकदी निकालने और अन्य गतिविधियों के निर्देश देते थे. जांच एजेंसियां अब चैट, मोबाइल डेटा और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं. पुलिस ने आरोपियों से 15 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 बैंक चेक बुक, 8 बैंक एटीएम कार्ड, कई पैन कार्ड तथा एक एसयूवी वाहन बरामद किया.

पढ़ें:दौसा में साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, नामी कंपनी में निवेश के नाम पर करते थे वारदात

मिल सकते हैं कई सुराग: सीओ अनुष्ठा कालिया ने बताया कि इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साइबर अपराध के नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं. बरामद मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कराएंगे ताकि पता लगा सके कि आरोपी किन-किन राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों के संपर्क में थे और कितने लोगों को गिरोह ने शिकार बनाया.

एक पर पहले से मामला: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपी बीकानेर निवासी हैं. इनमें एक आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामला दर्ज है. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, बैंक खातों के लेन-देन, मोबाइल कॉल डिटेल और डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच कर रही है. यह भी पता लगा रहे हैं कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं तथा इसके तार राजस्थान के बाहर किन राज्यों तक जुड़े हैं.

पढ़ें:कंबोडिया के साइबर ठगी गिरोह को राजस्थान से मुहैया करवाई गई सिम, ED ने राजस्थान और पंजाब में चलाया सर्च ऑपेरशन

साइबर DST की सक्रियता का सहयोग: पूरी कार्रवाई डीएसटी, साइबर टीम और जेएनवीसी थाना प्रभारी विक्रम तिवाड़ी के नेतृत्व में की गई. पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा. साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आमजन से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना खाता, एटीएम, सिम कार्ड या अन्य दस्तावेज किसी को उपलब्ध न कराएं. संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें.

पढ़ें: ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्लेटफॉर्म पर एक्शन, राजस्थान सहित छह राज्यों में 17 ठिकानों पर ED की छापेमारी

TAGGED:

CYBER ​​FRAUD NETWORK BUSTED
POLICE CRACKS DOWN CYBER FRAUDSTERS
SUSPICIOUS TRANSACTIONS 68 LAKH
3 ACCUSED ARRESTED FOR CYBER FRAUD
CYBER ​​FRAUD GANG BUST IN BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.