अमेठी में दूल्हे के पिता से छीना था रुपयों से भरा बैग; फरार तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से लूट में प्रयुक्त बाइक और 47 हजार रुपये भी बरामद किए है.

तीन आरोपी गिरफ्तार
तीन आरोपी गिरफ्तार (Amethi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 7:31 PM IST

Updated : February 22, 2026 at 7:56 PM IST

अमेठी: जिला पुलिस ने बीते गुरुवार को दूल्हे के पिता से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार तीन आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बाइक और 47 हजार रुपये भी बरामद किए हैं.

एक लाख रुपये लेकर हुआ था फरार: पुलिस अधीक्षक सरवण टी ने बताया कि थाना क्षेत्र में बीते 19 फरवरी को अमेठी कस्बे के अमर मैरिज लॉन में एक शादी समारोह का आयोजन हुआ था. बाराती नाचते गाते हुए मैरिज लान की तरफ जा रहे थे. इस दौरान शादी समारोह में दूल्हे के पिता से तीन लुटेरे ने एक लाख रुपये से भरा बैग छीनकर बाइक से फरार हो गए थे.

सूचना पर तानों आरोपी गिरफ्तार: घटना के बाद पुलिस ने दूल्हे के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी. इस बीच रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों आरोपी एक बाइक से कहीं जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने सचिन कुमार चौहान पुत्र राम दर्शन चौहान, सिराजुद्दीन उर्फ लकी पुत्र निजामुद्दीन निवासी लोनियापुर और धीरज पुत्र गया प्रसाद निवासी लोनियापुर को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि 19 फरवरी को रात करीब 9 बजे अमर मैरिज लान में आ रही एक बारात में शामिल हुए, फिर सिराजुद्दीन उर्फ लकी ने एक व्यक्ति को धक्का मार कर उसे बैग छीनकर मोटरसाइकिल से साथियों के साथ फरार हो गया. लूट में प्राप्त रुपए को उन्होंने बराबर बांट लिया और कुछ रुपये खर्च भी कर डाले.

सीओ अमेठी मनोज मिश्र ने बताया कि लूट में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. लूट के सैंतालीस हजार चार सौ रुपये बरामद किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : February 22, 2026 at 7:56 PM IST

