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अजमेर में अवैध रूप से गेमिंग साइट के जरिए खेला रहे थे जुआ, नागौर के तीन युवक गिरफ्तार

रईसों जैसी जिंदगी जीने की चाहत में कम उम्र में तीनों ने अपराध के रास्ते पर कदम बढ़ाए.

Accused in the grip of Ajmer Police
अजमेर पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 7:44 AM IST

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अजमेर: रामगंज थाना पुलिस और जिला साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुआ खेलाने के ठिकाने पर दबिश दी. पुलिस ने यहां से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल और अन्य एसेसरीज बरामद की. गिरफ्तार तीनों आरोपी नागौर जिले के हैं. यहां किराए के मकान में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे.

मकान पर दबिश: पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि मुखबिर के जरिए रामगंज क्षेत्र के न्यू गोविंद नगर स्थित विनायक कॉलोनी में एक मकान में अवैध रूप से कुछ लोगों के ऑनलाइन गेमिंग साइट के माध्यम से जुआ खेलाने की सूचना मिली. इस पर रामगंज थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मकान पर दबिश दी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से रामकिशन उर्फ प्रकाश भींचर ने रामगंज क्षेत्र में किराए से मकान लिया था. इसके बाद उसने ऑनलाइन साइट के सरगना से यूजर पासवर्ड ले लिए और गेमिंग के माध्यम से जुआ खिलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. वह और उसके साथ लैपटॉप और मोबाइल से लोगों को ठगते थे.

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तीनों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच: एसपी अग्रवाला ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी नागौर जिले के हैं. इनके नाम डेगाना क्षेत्र में बाटेसरों की डाबोली मीठी निवासी रामकिशन उर्फ प्रकाश भींचर, खूनखुना क्षेत्र में छोटी खाटू में गांव डाब निवासी कैलाश जाट और जायल क्षेत्र में गांव रोंठू निवासी गोपाल डूकिया हैं. तीनों आरोपी 18 से 22 वर्ष के हैं. रईसों जैसी जिंदगी जीने की चाहत में कम उम्र में ही तीनों ने अपराध के रास्ते से पैसा कमाना चुन लिया. पुलिस आरोपियों से इस अवैध गेमिंग में लिप्त अन्य लोगों और सरगना के बारे में पूछताछ कर रही है.

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3 CAUGHT RUNNING ILLEGAL GAMES
POLICE ACTION AGAINST ONLINE GAMING
गेमिंग साइट के जरिए जुआ
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