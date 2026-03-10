ETV Bharat / state

मर्डर तो दिमाग में था सेट, डीजे तो बस बना बहाना, पिता के साथ दो बेटे गए जेल

अजय हत्याकांड का खुलासा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Three accused arrested in Ajay murder case in Giridih
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 7:08 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 7:17 PM IST

गिरिडीहः होली के दूसरे दिन गिरिडीह शहर में हुई हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरूद्ध किया गया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें हुट्टी बाजार निवासी रवि दास, रवि का पुत्र रोहित दास तथा रोनी दास शामिल हैं. जबकि नाबालिग को निरूद्ध किया गया है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी डॉ बिमल कुमार ने की है. यह भी बताया है कि जिस चाकू से अजय की हत्या की गई थी उसे भी मुख्य आरोपी रोहित दास की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है.

विशेष टीम ने किया गिरफ्तार

दरअसल पांच मार्च को नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार अवस्थित रविदास मोहल्ला में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष के बीच मारपीट की घटना में घटी थी. यहीं पर अजय दास के सीने पर चाकू से वार किया गया था, जिसकी मौत बाद में हो गई. घटना को लेकर नगर थाना में कांड अंकित किया गया. कांड में 7 लोगों को नामजद किया गया.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ईटीवी भारत)

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया गया. टीम में नगर थाना प्रभारी रतन सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत कई अधिकारियों को शामिल किया गया. टीम ने घटना के दूसरे दिन ही कांड के तीन अभियुक्त राहुल दास, ललिता देवी ( पति रवि दास ) एवं राजन दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि कांड के मुख्य अभियुक्त रोहित - रोनी और रवि की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जाने लगी. एसपी की विशेष टीम ने आखिरकार इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया.

पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मुख्य आरोपी रोहित जब गिरफ्तार हुआ तो पूरी घटना पुलिस की समझ में आ गई. पुलिसिया पूछताछ में रोहित ने बताया कि साल भर पहले पार्किंग को लेकर अजय के साथ झगड़ा हुआ था. इसके बाद से दोनों में विवाद बढ़ता रहा. इस बीच होली के दूसरे दिन डीजे को लेकर विवाद हुआ तो उसने अजय के सीने पर चाकू से हमला कर दिया. घटना के बाद वह भाग गया था और भागने के दौरान बराकर नदी में चाकू फेंक दिया था.

