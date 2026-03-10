ETV Bharat / state

मर्डर तो दिमाग में था सेट, डीजे तो बस बना बहाना, पिता के साथ दो बेटे गए जेल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )

गिरिडीहः होली के दूसरे दिन गिरिडीह शहर में हुई हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरूद्ध किया गया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें हुट्टी बाजार निवासी रवि दास, रवि का पुत्र रोहित दास तथा रोनी दास शामिल हैं. जबकि नाबालिग को निरूद्ध किया गया है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी डॉ बिमल कुमार ने की है. यह भी बताया है कि जिस चाकू से अजय की हत्या की गई थी उसे भी मुख्य आरोपी रोहित दास की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है.



विशेष टीम ने किया गिरफ्तार दरअसल पांच मार्च को नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार अवस्थित रविदास मोहल्ला में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष के बीच मारपीट की घटना में घटी थी. यहीं पर अजय दास के सीने पर चाकू से वार किया गया था, जिसकी मौत बाद में हो गई. घटना को लेकर नगर थाना में कांड अंकित किया गया. कांड में 7 लोगों को नामजद किया गया. जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ईटीवी भारत)