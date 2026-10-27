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शामली में साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार

शामली में साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली: जनपद की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए, म्यूल बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपी भोले-भाले छात्रों और जरूरतमंदों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे और साइबर ठगों को बेच देते थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में कुल 17 शिकायतें दर्ज हैं.



अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला के अनुसार, झिंझाना कस्बे में कक्षा 12 की कोचिंग ले रहे छात्र मोहित कुमार ने पिछले दिनों साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि कोचिंग के दौरान उसकी पहचान कस्बे के रहने वाले राजा और उसके दोस्तों से हुई. आरोपियों ने उसे प्रलोभन दिया कि उसके नाम पर बचत खाता खुलवाएंगे, जिसमें बिना कुछ किए ही हर महीने 10 हज़ार रुपये आएंगे.

हालांकि, पहले तो मोहित ने मना कर दिया, लेकिन शातिरों ने उसे अपनी बातो में ले लिया और उसे कैराना रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पॉइंट पर ले गए और उसका खाता खुलवा दिया. साथ ही उसे हिदायत दी कि इस खाते के बारे में किसी को न बताए. ​कुछ समय बीतने के बाद जब मोहित ने आरोपियों से अपने 10 हज़ार रुपये के बारे में पूछा, तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि उसका खाता खुला ही नहीं है, तो वह उसे पैसा कहां से दें.