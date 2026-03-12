ETV Bharat / state

रांची में बंद घरों में चोरी करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, रेकी के बाद देते थे घटना को अंजाम

रिपोर्टः प्रशांत कुमार

रांची: राजधानी रांची में बंद घरों में चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है. रांची पुलिस ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चोरों ने ओरमांझी क्षेत्र स्थित एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग 67 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला

रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले विक्रांत तिवारी अपने कुछ निजी काम के चलते घर में ताला लगाकर शहर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान 8 मार्च को उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. मामले को लेकर विक्रांत तिवारी ने ओरमांझी थाना में एफआईआर संख्या 32/2026 दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपने घर में ताला बंद करके कुछ दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ बाहर गए हुए थे.

लेकिन जब 8 मार्च को वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर किसी अंजान शख्स ने दूसरा ताला लगा दिया है. वे ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर पूरा परिवार चौक गया. घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, सभी अलमीरा खुले हुए थे.

उन्होंने चेक करने पर घर में पाया कि वहां रखे करीब 7 लाख 28 हजार रुपए नगद और 60 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने गायब थे. इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया. जिसके बाद विक्रांत तिवारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

विशेष टीम बनाई गई