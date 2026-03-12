ETV Bharat / state

रांची में बंद घरों में चोरी करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, रेकी के बाद देते थे घटना को अंजाम

रांची पुलिस ने बंद घरों से चोरी करने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

three accused arrested for Theft
रांची पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्टः प्रशांत कुमार

रांची: राजधानी रांची में बंद घरों में चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है. रांची पुलिस ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चोरों ने ओरमांझी क्षेत्र स्थित एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग 67 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला

रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले विक्रांत तिवारी अपने कुछ निजी काम के चलते घर में ताला लगाकर शहर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान 8 मार्च को उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. मामले को लेकर विक्रांत तिवारी ने ओरमांझी थाना में एफआईआर संख्या 32/2026 दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपने घर में ताला बंद करके कुछ दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ बाहर गए हुए थे.

लेकिन जब 8 मार्च को वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर किसी अंजान शख्स ने दूसरा ताला लगा दिया है. वे ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर पूरा परिवार चौक गया. घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, सभी अलमीरा खुले हुए थे.

उन्होंने चेक करने पर घर में पाया कि वहां रखे करीब 7 लाख 28 हजार रुपए नगद और 60 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने गायब थे. इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया. जिसके बाद विक्रांत तिवारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

विशेष टीम बनाई गई

इधऱ, मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर जल्द से जल्द चोरी में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का टास्क ओरमांझी पुलिस को दिया गया. रांची पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक तीन अपराधियों को टेक्निकल सेल की मदद से गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार अपराधियों में मृत्युंजय कुमार, पारस कुमार चौधरी और हरप्रीत सिंह मोंटी शामिल है. गिरफ्तार अपराधियों ने ही रेकी कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि चोरी करने के बाद उन्होंने जानबूझकर दरवाजे पर दूसरा ताला लगा दिया था ताकि किसी को यह पता ना चले कि ताला तोड़ा गया है.

67 लाख से ज्यादा की चोरी बरामद हुए मात्र 61,500

गिरफ्तार अपराधियों द्वारा विक्रांत तिवारी के घर से लगभग 67 लाख रुपए (नगद-गहने मिलाकर) चोरी किये गए थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मात्र 61 हजार 500 रुपये ही पुलिस बरामद कर पाई है. बाकी के पैसे और गहने पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है. इसके लिए पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें- पॉल्यूशन सेंटर में नगद सहित कई सामानो की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

हजारीबाग में बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा, एक साथ चोरी की 23 मोटरसाइकिल बरामद

32 लाख की ज्वेलरी और 60 हजार रुपये कैश चोरी, चोरों ने दिनदहाड़े चोरी को दिया अंजाम

TAGGED:

LOCKED HOUSES IN RANCHI
CRIME NEWS IN RANCHI
बंद घरों में चोरी की वारदात
चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार
THREE ACCUSED ARRESTED FOR THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.