अलीगढ़ में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव और सरकारी टीम पर हमले का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार
एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
Published : October 30, 2025 at 9:49 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 10:16 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ में थाना महुआखेड़ा क्षेत्र में एसडीएम अतरौली की गाड़ी पर पथराव और सरकारी टीम पर हमले के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है. महुआखेड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और सीएलए एक्ट में वांछित थे.
थाना महुआखेड़ा पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रवी पुत्र सतीश चन्द्र, रामखिलाड़ी पुत्र बुद्धदेव और शिवाजी पुत्र रामपुजारी हैं. तीनों आरोपी क्यामपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि शिवाजी वर्तमान में निहार मीरा स्कूल के पास किराये पर रह रहा था. पुलिस ने इन्हें थाना क्षेत्र महुआखेड़ा से गिरफ्तार किया गया है.
अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था हंगामा: बुधवार को थाना महुआखेड़ा के असदपुर–कयामपुर इलाके में नगर निगम और तहसील कोल की संयुक्त टीम सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी. इस दौरान एसडीएम अतरौली सुमित सिंह भी सरकारी वाहन से गुजर रहे थे. वही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.जब टीम वापस लौटने लगी तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया और हंगामा करने लगे थे.
अतरौली एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हुआ था: इस दौरान उधर से गुजर रहे अतरौली एसडीएम की गाड़ी पर पथराव कर दिया. बताया गया कि इस दौरान एसडीएम को अपनी गाड़ी छोड़कर करीब एक किलोमीटर पैदल दौड़कर थाना महुआखेड़ा पहुंचना पड़ा, जहां उन्होंने शरण ली. एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बाकी आरोपियों की पहचान हुई, पुलिस कर रही तलाश: एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि शेष आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा. सरकारी कार्य में बाधा डालने और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ: एसएसपी ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस अन्य शामिल लोगों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सरकारी टीमों पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है.
